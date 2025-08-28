Basket, esordio all’Europeo con sconfitta per l’Italia: la Grecia vince grazie a uno scatenato Antetokounmpo

StrettoWeb

Nulla da fare per l’Italia all’esordio nell’Europeo. La Grecia vince al debutto per 75-66, affidandosi al suo uomo migliore, Giannis Antetokounmpo, autore di ben 31 punti e 7 rimbalzi. Non basta, agli azzurri, la performance di Nicolò Melli (15 punti) e quella di Matteo Spagnolo (10 punti). A distanza di qualche giorno, dunque, gli ellenici hanno ancora la meglio della squadra di Pozzecco, che ora dovrà concentrarsi alla sfida di sabato contro la Georgia (ore 14).

L’inizio è lento, ma in generale la partita non vivrà di ritmi particolarmente intensi. Poco spettacolo, molto fisico. E l’Italia parte meglio, andando sul 20-16 dopo dieci minuti. Avanti nella prima parte di gara, alla lunga paga le energie spese e la Grecia la ribalta, passando e gestendo, fino ad allungare per il 75-66 finale.