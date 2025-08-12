“Barritteri Food Festival”: il 21 agosto l’evento fra cibo e divertimento a Seminara | INFO

StrettoWeb

Barritteri si prepara a celebrare quella che sta diventando una delle sue tradizioni più amate. Il 21 agosto, la frazione si animerà con il tanto atteso “Barritteri Food Festival”, un evento imperdibile che promette di deliziare i palati e incantare i visitatori di ogni età. Anche quest’anno, il comitato feste , con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Seminara e del Galbatir, è lieta di annunciare il ritorno di questa manifestazione che, giunta alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento fisso nel calendario estivo della piccola frazione.

L’evento, come da tradizione, è un omaggio alla ristorazione del posto, simbolo del territorio durante tutto l’anno, e celebra i sapori inconfondibili che sapientemente i ristoratori esaltano utilizzando prodotti delle tradizioni culinarie a km zero.

Il cuore pulsante dell’ evento sarà, come sempre, l’area gastronomica in Piazza P. Cannizzaro, dove sarà possibile degustare in due momenti un vassoio pieno di cibo e un piatto finale con alcune leccornie.

Ai partecipanti prima sarà distribuito un vassoio comprendente:

Un tris di affettati composto da una fetta di lonza di maiale, una fetta di soppressata dolce e una piccante, e in aggiunta una fetta di formaggio aspromontano “primo sale“ il tutto a cura del ristorante Rifugio Steakhouse ;

; Struncatura cucinata sul posto a cura del ristorante La Collina ;

; Parmigiana di melanzana a cura della braceria La Chianina ;

; Peperone ripieno a cura dell ’Agriturismo l ’Antico Carro ;

; Insalata di pomodori, cipolle e basilico, frittelle di fiori di zucca fatte al momento dai volontari del comitato feste ;

; Una bibita a scelta tra coca cola, birra, vino o acqua;

Successivamente invece si potrà ritirare un secondo piatto dove verranno distribuiti:

Anguria;

Un bicchiere di Vecchio Amaro del Capo offerto dall’azienda “Caffo ” ;

; Una sfoglia di pasta di mandorla con marmellata a cura della pasticceria Artemia.

Quest’anno, l’organizzazione grazie alla partnership con la nota azienda “Caffo” delizierà i visitatori con degustazioni del suo celebre liquore Vecchio Amaro del Capo, perfetto per concludere in bellezza un pasto o semplicemente per un momento di piacere.

Confermatissima come le precedenti edizioni invece è la presenza dell’azienda “Olearia La Maddalena” che metterà a disposizione dell’evento il suo buonissimo e gustosissimo olio extra vergine di oliva oltre che omaggiare i presenti con delle bottiglie di olio impreziosite da pezzi unici di ceramica Seminarese che saranno sorteggiate a sorte tra i possessori dei biglietti.

La serata vedrà inoltre la presenza della trasmissione televisiva “Piaceri e Sapori” curata da Graziano Tomarchio.

Ma il “Barritteri Food Festival ” non è solo cibo.

Il programma di quest’anno è più ricco che mai e prevede diversi spettacoli:

alle ore 21:00 varie esibizioni di danza curate da artisti locali;

alle ore 22 inizierà lo spettacolo dei “4 dance Real Party Band” che faranno danzare i presenti sulle note della musica dance anni 90.

Inoltre, per la serata sarà allestito un mercatino dell’artigianato locale, dove sarà possibile ammirare e acquistare prodotti unici, realizzati con passione e maestria dagli artigiani del nostro territorio.

Un Appuntamento da Non Perdere Il “Barritteri food festival 3° edizione” è molto più di una semplice festa gastronomica: è un’occasione per riscoprire il valore delle nostre radici, per sostenere i produttori locali e per trascorrere momenti indimenticabili in compagnia. È un evento che unisce la comunità e accoglie a braccia aperte i visitatori che desiderano immergersi nella bellezza e nel gusto delle nostre tradizioni.

Pertanto gli organizzatori consigliano di segnarsi la data e il luogo: 21 agosto 2025 a partire dalle ore 19:30 in piazza P. Cannizzaro di Barritteri per celebrare insieme il gusto dei nostri cibi e la bellezza della nostra terra.