Automobilismo, Scuderia Aspromonte protagonista a Ucria (Messina)

Si sono riaccesi oggi i motori, dopo la pausa estiva, con la disputa dello slalom nella cittadina messinese di Ucria. La Scuderia Aspromonte rientra da oltre Stretto con il pieno di trofei. Michael Lombardo, infatti, si aggiudica la vittoria in classe RS 1600 e nell’intero gruppo Racing Start con la sua Peugeot 106. Saverio Mallamace, invece, si aggiudica la più piccola RS 1400 al volante di un’altra vettura francese.

Nel frattempo, il presidente Lello Pirino continua a lavorare alacremente per l’organizzazione del nuovo evento motoristico che delizierà piloti e appassionati reggini in autunno. I dettagli dell’evento in questione, che interesserà la collina della città dello Stretto e si svolgerà l’ultima settimana di ottobre, saranno svelati a brevissimo.