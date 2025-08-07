Assormeggi Italia: protocollo d’intesa con ANSOD per la promozione delle attività sociali

StrettoWeb

Nella giornata del 4 Agosto 2025 Assormeggi Italia ed ANSOD – Associazione Nazionale STED e Operatori del Diporto – hanno stipulato un importante Protocollo di collaborazione. ASSORMEGGI ITALIA con sede in Rapallo (GE) Via Canale 4b – è un’Associazione che aggrega le piccole e medie imprese della nautica come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, charter, noleggio e locazione e can-tieri navali e come ANSOD, garantisce la propria competenza e disponibilità agli organi Istituzionali, sia centrali che locali, per lo sviluppo delle norme che regolano le attività delle piccole e medie imprese nel comparto dei posti barca e del noleggio del diporto;

ANSOD, con sede in Via Leonardo Da Vinci, 5 a Brolo (ME) è Associazione di settore che si propone di garantire un attivo rapporto con le istituzioni e la tutela dei propri iscritti in materia di diporto nautico, turismo nautico e balneare oltre che politiche del mare in genere, a seguito di confronti interni tra le varie figure professionali di settore che la compongono, curandone anche la formazione.

Considerato che ASSORMEGGI ITALIA ha istituito un “protocollo ormeggi” in collaborazione del R.I.Na. con lo scopo di certificare le piccole e medie realtà imprenditoriali che gestiscono i posti barca, le parti daranno avvio a diverse attività in cui è articolata l’iniziativa promossa con il coinvolgimento di altri partners, che siano referenti sull’intero territorio nazionale della filiera legata al settore della nautica da diporto. La fase della messa a punto di azioni comuni dovrà concretizzarsi in attività finalizzate, da un lato alla diffusione del Protocollo Ormeggi da parte di ANSOD, dall’altro con la promozione e la diffusione da parte di ASSORMEGGI ITALIA delle iniziative formative di settore promosse da ANSOD.

“Oltre che della promozione sinergica delle iniziative a favore del comparto della nautica da diporto in genere organizzazione di eventi pubblici attraverso cui dare risalto e promuovere le diverse attività che verranno messe in campo in modalità sinergica da ASSORMEGGI ITALIA e ANSOD. Ringrazio il Presidente di ANSOD Dott. Luca Ricciardi, per la collaborazione posta in essere con la nostra Associazione” dice il Presidente di Assormeggi Italia Arch. Francesco Cimmino. “Solo attraverso una stretta sinergia tra realtà attive in campo nautico potremo dare un contributo al settore” conclude Francesco Cimmino. Il prossimo 13 Agosto ci sarà sul tema un importante Convegno a Lipari che vedrà protagonisti le realtà nautiche delle Isole Eolie.