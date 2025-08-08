Assistenti educativi senza stipendio, Festicini: “figure essenziali che vengono umiliate”

StrettoWeb

“Da marzo 2025, chi lavora silenziosamente e instancabilmente per garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni speciali sta vivendo una situazione drammatica e indegna: il mancato pagamento degli stipendi agli Assistenti Educativi. Questa figura essenziale per il sostegno e il percorso formativo dei ragazzi con disabilità rischia di essere tristemente dimenticata, anzi, umiliata“. È quanto dichiarato Lorenzo Festicini, Fondatore e Presidente Istituto Nazionale Azzurro, esperto in diritti umani e difensore delle categorie più fragili.

“Non si parla soltanto di una categoria professionale: stiamo parlando di persone che ogni giorno rappresentano un pilastro fondamentale per l’inclusione e il benessere degli studenti più fragili, quei ragazzi che, senza il supporto di un assistente educativo, vedrebbero negato il diritto inalienabile di studiare in condizioni di pari dignità. – aggiunge Festicini – Non bastava il ridimensionamento e il taglio delle ore destinate a questi fondamentali professionisti – un’azione che già grida ingiustizia.

Come si può pensare di togliere supporto a chi è più vulnerabile, negando indirettamente il sacrosanto diritto allo studio? Se ciò non bastasse, ora si assiste all’ulteriore dramma: il mancato pagamento degli stipendi. Un gesto che non solo toglie sicurezza economica agli assistenti educativi, ma che li mortifica nella loro dignità lavorativa.

Perché questo silenzio sulle paghe degli Assistenti Educativi? Come si può pretendere che figure così essenziali continuino a lavorare con dedizione, cuore e impegno senza nemmeno ricevere ciò che spetta loro di diritto? Chi lavora nell’ambito educativo non lo fa certo per arricchirsi, ma semplicemente per vocazione e amore verso il prossimo. Questo non può giustificare l’abuso né l’abbandono da parte delle istituzioni preposte.

Gli assistenti educativi garantiscono che ogni ragazzo abbia le stesse opportunità. Consentono agli alunni con bisogni speciali di acquisire competenze, socializzare e costruire il loro futuro. Come può uno Stato, che si dichiara civile, permettere che il cuore pulsante dell’integrazione scolastica e sociale venga trattato così? È una domanda che non può trovare risposta in un sistema che si dice giusto e solidale.

Da esperto in diritti umani, mi rivolgo alle istituzioni scolastiche, agli enti locali e al Ministero dell’Istruzione: quanto altro dovranno aspettare gli Assistenti Educativi? Quanto a lungo tollereremo che queste persone vengano private della loro dignità? È indispensabile e urgente che non solo venga corrisposto quanto spettante, ma che si valorizzi finalmente questo lavoro con tutele e riconoscimenti adeguati.

Non è solo una questione economica, ma una questione di giustizia, di diritti e di umanità. Garantire gli stipendi a chi assiste ogni giorno i nostri ragazzi speciali non è soltanto un obbligo legale, è un obbligo morale. Perché non pagare gli Assistenti Educativi significa, in fondo, chiudere gli occhi di fronte al futuro dei nostri ragazzi più fragili. E questa è una colpa che nessuna società dovrebbe mai tollerare“, conclude Lorenzo Festicini.