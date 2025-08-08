Arcea liquida quasi 8 milioni agli agricoltori calabresi

StrettoWeb

Sono quasi 8 i milioni liquidati da Arcea in esecuzione del decreto Psr n. 180. Ne dà comunicazione l’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria retto dall’assessore Gianluca Gallo. In particolare, le misure beneficiarie del finanziamento e i relativi importi sono i seguenti: euro 10,148.86 – Misura 11; euro 341,064.07 – Misura 13; euro 257,229.40 – Misura 16; euro 1,107,856.51 – Misura 19; euro 11,218.06 – Misura 3; euro 4,478,765.79 – Misura 4; euro 467,123.57 – Misura 6; euro 657,234.40 – Misura 7; euro 471,569.64 – Misura 8. Il totale esatto del finanziamento erogato è pari a euro 7,802,210.30.