Anniversario della morte di Alcide De Gasperi: l’Associazione “Nuovi Sentieri” organizza un momento di incontro e preghiera

“I soci dell’Associazione “Nuovi Sentieri” per ricordare, a 71 anni dalla sua morte, avvenuta il 19 agosto del 1954, il politico e lo statista Padre della Repubblica Italiana e Maestro di tutti i Democristiani, On. Alcide De Gasperi, hanno organizzato un momento di incontro e di preghiera presso la sede dell’Associazione”. Così il presidente dell’Associazione, Antonino Nocera, informa del momento di incontro per ricordare Alcide De Gasperi.