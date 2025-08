“Amici della caccia” contro il Decreto V.Inc.A.: “chiediamo mobilitazione”

StrettoWeb

“Il Movimento Amici della caccia di Reggio Calabria non può restare a guardare mentre la Regione Calabria continua ad adottare provvedimenti che penalizzano gravemente i cacciatori. L’ultimo atto che ha generato indignazione è il Decreto di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) emesso dalla struttura tecnica di valutazione del Dipartimento regionale Ambiente, in funzione dell’approvazione del calendario venatorio 2025 2026 Questo decreto, lungi dall’essere un atto tecnico neutrale, ha di fatto limitato o escluso l’attività venatoria in diverse ZSC e ZPS, tra cui la Costa Viola, Madama Lucrezia, Murge di Strongoli, Timpa di Cassiano Belvedere, Vallone Sant’Elia, Monte Scrisi e Torrente San Giuseppe, perfino fissando l’inizio della stagione venatoria al 1° novembre, in pieno contrasto con le leggi e le normative vigenti“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dal Movimento “Amici della Caccia” di Reggio Calabria.

“Secondo Federcaccia e Italcaccia Calabria, tale atto risulta: carente di fondamento tecnico- scientifico; privo di motivazioni legislative adeguate; dettato da un clima ostile verso il mondo venatorio. Nonostante una parziale rettifica arrivata il 29 luglio 2025 che ha riaperto alcune ZSC, il danno resta grave e inaccettabile: migliaia di cacciatori in Calabria vedranno svanire oltre un mese di attività regolare, con forti ripercussioni sul territorio, sull’indotto economico e sulla gestione faunistica.

La Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), come definita dal Ministero dell’Ambiente, è uno strumento tecnico previsto dalle normative UE e nazionali per verificare se piani o progetti incidano negativamente su habitat o specie protette appartenenti alla rete Natura 2000.

Ma uno strumento nato per la tutela ambientale non può e non deve diventare un pretesto per impedire sistematicamente l’attività venatoria, anche laddove questa sia compatibile e regolata da leggi vigenti. Federcaccia e Italcaccia hanno espresso “sconcerto e indignazione”, ma ora, a parere di chi scrive, è il momento di agire mettendo da parte l’inerzia e il lassismo. Il Movimento Amici della caccia di Reggio Calabria chiede l’immediata revisione del decreto V.Inc.A. da parte del Presidente Occhiuto e dell’Assessore Gallo e al contempo invita tutte le associazioni, sezioni locali e semplici cacciatori calabresi a prepararsi a una manifestazione pubblica pacifica ma determinata.

La posta in gioco non è solo un mese in meno di caccia, ma il diritto stesso a esercitare una passione antica e legittima, sancita dalle leggi italiane ed europee. L’unione fa la forza e l’appello accorato del Movimento è volto all’unità di intenti: è necessario che tutti i cacciatori calabresi, indipendentemente dall’associazione di appartenenza si stringano in un fronte comune per: respingere i provvedimenti arbitrari; pretendere che la VIncA torni a essere uno strumento tecnico e non ideologico; difendere il calendario venatorio 2025/2026 da ulteriori tagli mascherati da “rettifiche”. Mobilitiamoci. Ora. Per difendere la nostra passione, i nostri diritti, e il futuro della caccia in Calabria“, conclude “Amici della Caccia”.