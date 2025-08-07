Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il MIT fa chiarezza sui fondi: lotto 1 già interamente finanziato. E su Ponte sullo Stretto e PNRR…

Il Ministero delle Infrastrutture conferma il finanziamento di 1,8 miliardi per il Lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria, mentre il progetto del ponte sullo Stretto rimane escluso dai fondi PNRR

Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal PNRR, a seguito dell’ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il MIT e Rfi. L’aggiornamento annuale del Contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione, dà evidenza di questa articolazione finanziaria.

Nessun definanziamento a beneficio del ponte che è ed è sempre stato interamente finanziato con risorse statali che nulla hanno a che vedere con il PNRR.

