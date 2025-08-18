A Polistena il 1° Memorial “Ciccio Leva”

StrettoWeb

Il prossimo 23 agosto (Sabato) si svolgerà il I° Memorial “Ciccio Leva”, il torneo calcistico in ricordo dell’indimenticabile Allenatore che tanto lustro ha dato al calcio dilettantistico reggino. Il triangolare – organizzato da Aiac Reggio Calabria e patrocinato da LND – vedrà la partecipazione delle seguenti squadre: Polistena, Taurianovese e Deliese. Le tre società di cui mister Leva è stato allenatore durante la propria carriera.

Martedì prossimo (19 Agosto) alle ore 19.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, presso lo stadio “C.Zerbi” di Polistena, struttura nella quale si disputerà il triangolare nella giornata di Sabato 23 p.v.