A Gambarie il convegno sulla terapia forestale: natura e salute al centro dell’estate

Mercoledì 13 Agosto a Gambarie, presso l’Hotel Centrale alle ore 10:30 si terrà il convegno sulla terapia forestale ed i suoi benefici. Uno tra gli eventi più attesi del calendario estivo proprio per la sua peculiarità. Trattasi, infatti, di un convegno incentrato sulla stazione di Terapia forestale nata a Gambarie nel 2023, ideata e voluta dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del Sindaco Francesco Malara, sempre attento e predisposto alle migliorie del suo territorio. Si tratta della prima Faggeta dell’Italia meridionale peninsulare riconosciuta come stazione di Terapia Forestale dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il CAI, i quali hanno effettuato tutte le ricerche in merito, le quali han dato riscontro positivo sugli aspetti che tale luogo ha sulla psiche e sul corpo, attraverso gli effetti benefici dei terpeni presenti nella faggeta. L’evento, curato da Il centro, in collaborazione con il Comune di Santo Stefano, darà riscontro sugli aspetti psicologici e fisiologici che risentono degli influssi positivi della natura e sull’importanza del cosiddetto “full immersion” nel verde.