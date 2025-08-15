“15 agosto: Festa dell’Assunzione… degli stipendi? Quando un gelato diventa un lusso: l’umiliazione di chi lavora senza essere pagato”

StrettoWeb

“Domani, 15 agosto, l’Italia celebra l’Assunzione in cielo della Madonna, simbolo di cura e amore materno, di chi non lascia mai i propri figli soli. Una donna che, secondo la tradizione, nonostante il dolore e la fatica, si eleva al cielo portando con sé l’amore incondizionato per l’umanità. Eppure, oggi, tante “madri” e “padri” di questa società, gli assistenti educativi, coloro che ogni giorno si prendono cura di ragazzi in difficoltà nelle scuole, in molti casi non hanno ancora ricevuto il proprio stipendio. E non parliamo di un ritardo di qualche giorno: queste persone, che per mestiere incarnano valori di dedizione e supporto, stanno affrontando settimane, e in alcuni casi mesi, senza essere retribuiti. Esattamente ultimo stipendio marzo 2025″. Comincia così la riflessione di Lorenzo Festicini.

“Immaginiamo per un momento la scena. Siamo in piena estate, è il 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Un padre è in giro con suo figlio di sette anni. “Papà, mi prendi un gelato?”, chiede il bimbo, indicando con lo sguardo speranzoso la vetrina luminosa di una gelateria di paese. Il padre abbassa lo sguardo, evita di rispondere subito. Stringe un po’ più forte la manina del piccolo e cerca una scusa: “Magari dopo, ora andiamo avanti.” La verità, quella che il bambino non può conoscere, è che il padre non può permettersi neanche un semplice gelato, perché da settimane non riceve lo stipendio. E con i conti da pagare, il mutuo o l’affitto, il pane che non può mancare, anche pochi euro diventano un problema”.

La realtà quotidiana degli assistenti a Reggio Calabria

“Questa scena, per quanto sembri un’iperbole, è la realtà quotidiana degli assistenti educativi nella città di Reggio Calabria. Persone che, al pari di Maria per il suo figlio divino, si prendono cura dei più fragili: non con miracoli, ma con pazienza, cuore e competenza. A tal proposito, condivido quanto dichiarato dal Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che evidenzia come sia necessario tutelare fin dal primo giorno le figure professionali che ruotano attorno al mondo dell’educazione. Tuttavia, auspico con forza che si vada oltre: non basta iniziare i contratti regolarmente, è indispensabile che gli stipendi vengano pagati con puntualità, mese per mese. Perché il rispetto della dignità di un educatore – e, di conseguenza, delle famiglie che dipendono da lui – non può considerarsi un elemento “variabile” o secondario.

Il 15 agosto rappresenta un momento per ricordare il valore profondo dell’amore disinteressato, ma domandiamoci: chi si sta prendendo cura di questi lavoratori? Chi permette loro di comprare il gelato che il figlio tanto desidera? Forse è ora che qualcuno, come in una sorta di “Assunzione” simbolica, prenda in mano la situazione e si ricordi di quanto il lavoro – e la retribuzione che ne deriva – sia essenziale per la dignità di ogni individuo. Celebrare la Madonna significa anche riconoscere che coloro che lavorano con amore e sacrificio meritano rispetto. Speriamo che il prossimo 15 agosto non sia ancora una giornata piena di umiliazioni per chi ha il solo torto di fare un lavoro tanto nobile quanto dimenticato”.