Piano di coordinamento per la XVII edizione del Corteo Navale dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria

Si è svolto oggi, convocato dal Capitano di Vascello Luciano Pischedda, Comandante della Capitaneria di Porto AMS Messina, il tavolo tecnico di coordinamento per l’organizzazione del Corteo Navale dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria, giunto alla XVII edizione e riconosciuto dal Ministero della Cultura tra le più spettacolari rievocazioni storiche d’Italia. In rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale ha partecipato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Aurora, Giuseppe Oliveri, e i rappresentanti di Marina Militare, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Rimorchiatori, Piloti dello Stretto, Guardia Costiera Volontaria, Lega Navale, Circoli nautici della riviera, “ASD Stretto 360” e gli armatori delle barche a vela che sfileranno sabato 9 agosto.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata la partecipazione della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare e del catamarano Lo Spirito di Stella, celebre per aver accompagnato la Nave Scuola Amerigo Vespucci nel suo giro del mondo. Il catamarano, progettato dall’armatore Andrea Stella per essere totalmente privo di barriere architettoniche, sarà a Messina nei giorni 5, 6 e 7 agosto per offrire mini-escursioni in mare dedicate alle persone con disabilità motoria.

Il programma completo della manifestazione, comprensivo delle attività culturali collegate, sarà presentato martedì 5 agosto alle ore 18.00 presso il molo del Marina del Nettuno, nel corso di una conferenza stampa che vedrà la partecipazione delle delegazioni italiane e straniere appartenenti alla Rete Euromediterranea “Da Lepanto all’incontro”, di cui il Comune di Messina è socio fondatore insieme al Comune di Lepanto, all’Associazione Aurora e alla Marco Polo Project di Venezia.