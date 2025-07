Il wrestling perde la sua icona più grande: addio al leggendario Hulk Hogan

StrettoWeb

Se il wrestling è un fenomeno mondiale in grado di far appassionare intere generazioni di grandi e bambini senza passare mai di moda, gran parte di quel successo si deve a lui. Ed è per questo che oggi il mondo dello sport-spettacolo per eccellenza piange la morte di Hulk Hogan, icona leggendaria del ring. Il campione americano è morto all’età di 71 anni a causa di un arresto cardiaco, inutile l’intervento dei soccorsi presso la sua abitazione di Clearwater, Florid, nelle prime ore della mattinata americana.

Hogan è stato trasportato in barella dai paramedici e caricato su un’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Solo poche settimane fa la moglie, Sky Daily, aveva smentito pubblicamente le voci secondo cui Hogan si trovasse in coma, affermando che il suo cuore era “forte” nonostante il difficile periodo post-operatorio legato a un intervento al collo avvenuto lo scorso maggio.

Hulk Hogan, la leggenda del wrestling targato WWE

Nato Terry Eugene Bollea, Hogan, per oltre quattro decenni, è stato il volto della World Wrestling Federation (oggi WWE), un simbolo di forza, patriottismo e spettacolo che ha saputo incarnare lo spirito di un’epoca, trascendendo i confini del ring per diventare un fenomeno della cultura pop globale con il suo fisico da culturista, il baffo biondo inconfondibile, il pellicciotto giallo e rosso, gli occhiali e la bandana.

Hogan iniziò ad allenarsi sotto la guida di Hiro Matsuda nei tardi anni ’70. Dopo alcuni anni nel circuito indipendente, il suo primo passaggio in WWF (1980-1981) fu di breve durata, ma segnò l’inizio di una leggenda.

La svolta avvenne nel 1984, quando tornò in WWF e conquistò il titolo mondiale sconfiggendoThe Iron Sheik al Madison Square Garden. Nacque così “Hulkamania”, un movimento culturale che infiammò l’America con il motto “Train, Say Your Prayers, Eat Your Vitamins”.

Hogan fu il protagonista assoluto delle prime edizioni di WrestleMania, l’evento annuale che trasformò il wrestling in uno spettacolo planetario. Memorabili le sue rivalità con André the Giant, culminata nel leggendario match di WrestleMania III (1987) di fronte a oltre 93.000 spettatori al Pontiac Silverdome, in Michigan. Il momento in cui sollevò e schiantò André è entrato nella storia come una delle immagini più iconiche dello sport entertainment.

Negli anni a seguire, Hogan difese più volte il titolo mondiale contro avversari del calibro di Macho Man Randy Savage, Ultimate Warrior, Sergeant Slaughter e Ric Flair, cementando il suo status di leggenda.

La svolta dark in WCW: la nascita dell’nWo

Dopo aver lasciato la WWF nel 1993, Hogan approdò in WCW (World Championship Wrestling), dove nel 1996 compì un clamoroso turn heel, abbandonando il personaggio eroico per fondare l’nWo (New World Order) insieme a Scott Hall e Kevin Nash. Fu un colpo di genio narrativo che risollevò le sorti della WCW e cambiò per sempre la concezione del wrestling televisivo.

“Hollywood” Hogan, con barba tinta e atteggiamento ribelle, divenne l’antieroe perfetto degli anni ’90. Con l’nWo dominò per anni le scene e contribuì alla Monday Night War contro la WWF, innescando la più accesa rivalità della storia del wrestling moderno.

Il ritorno in WWE e il tributo alla leggenda

Nel 2002, Hogan fece ritorno trionfale in WWE, partecipando a WrestleMania X8 in un match epocale contro The Rock, che sancì il passaggio del testimone tra due generazioni di icone.

Negli anni successivi alternò apparizioni come leggenda, fu introdotto nella WWE Hall of Fame nel 2005, e continuò a essere una presenza ricorrente in programmi, eventi speciali e reality show. Il suo impatto sulla cultura pop si estese anche al cinema, alla musica e alla televisione.

Vita personale, controversie e redenzione

La vita privata di Hogan è stata segnata da momenti difficili: un divorzio pubblico, controversie legali, problemi di salute, e un clamoroso scandalo mediatico nel 2015 che lo vide temporaneamente escluso dalla WWE. Ma la sua immagine fu gradualmente riabilitata, e negli ultimi anni Terry Bollea era tornato a essere riconosciuto come un simbolo della storia della WWE.

Oltre al ring, Hogan ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Celebre il suo debutto al cinema nel 1982 in Rocky III, accanto a Sylvester Stallone, dove interpretava il lottatore Thunderlips. Ha poi recitato in film come Mr. Nanny, Suburban Commando e No Holds Barred. È stato anche protagonista del reality show “Hogan Knows Best” su VH1, che raccontava la vita quotidiana della sua famiglia.

Recentemente, Hogan era tornato alla ribalta come ospite d’onore della Convention Repubblicana del 2024, accendendo il pubblico con la sua consueta teatralità a sostegno di Donald Trump.

Negli ultimi anni, Hogan aveva affrontato numerosi interventi chirurgici legati agli infortuni riportati in carriera. “Non mi è rimasta nemmeno una parte del corpo originale“, aveva raccontato con autoironia durante un’intervista.

“Whatcha gonna do, when Hulkamania runs wild on you?”

Questa frase, ripetuta milioni di volte, continuerà a riecheggiare nei cuori dei fan. La morte di Hulk Hogan rappresenta la fine di un’epoca, ma il suo spirito sopravviverà in ogni ring, in ogni arena, in ogni bambino che sogna di diventare un eroe. Perché Hulk Hogan non era solo un uomo, ma un’idea. Un simbolo. Un’icona.