La Virtus Reggio torna con un argento dalla “World Gym For Life Challenge” di Lisbona

StrettoWeb

Straordinaria Virtus Reggio che alla 5th “World Gym For Life Challenge” svoltasi a Lisbona dal 22 al 26 Luglio conquista la medaglia d’argento scrivendo un’altra bellissima pagina di sport per la città di Reggio Cal. 27 i paesi provenienti da ogni angolo del mondo con oltre 3.500 partecipanti: performance, workshop, gran galà di apertura e di chiusura hanno rappresentato l’occasione per vivere momenti di confronto, socializzazione e di interscambi culturali.

La Virtus Reggio ,alla sua sesta edizione Internazionale FIG (3 eventi Mondiali,1 Eurogym e 2 Festival Internaz.) ha vissuto un’altra indimenticabile e fantastica avventura carica di emozioni, all’insegna della condivisione, allegria e sano spirito agonistico. La Virtus ha calcato il palcoscenico portoghese con una coreografia di forte impatto scenico ed evoluzioni ginniche.

I due coach Carmen Loprevite ed Enzo Costantino, dopo aver ricevuto dai tecnici internazionali un feedback ricco di elogi per la bellezza della performance, la spettacolarità dei passaggi ,oltre l’eleganza e precisione tecnica delle virtussine, hanno accolto con gioia dal team Italia parole di grande ammirazione e apprezzamenti.

Lo spirito della Gymnastics for all prevedeva una valutazione considerando quattro caratteristiche:innovazione, capacità d’intrattenimento, tecnica ginnica e impressione generale. Alampi Martina, Ambrogio Caterina, Arcudi Alessandra, Battaglia Zoe, Benedetti Alice, Bottafava Sofia, Cannistrà Angela, Corrado Arianna, Fascì Marika, Ligato Aurora, Polimeni Rachele hanno conquistato pubblico e giuria scontrandosi con ginnasti di grossa caratura nella competizione “piccoli gruppi con grande attrezzi”. Fortissima la commozione e la gioia del presidente Rocco Loprevite e del tecnico Rina Albanese che hanno seguito da casa la spedizione Virtus,