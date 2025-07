Villapiana, all’Anfiteatro del Centro Polivalente il live di Gabry Ponte

StrettoWeb

L’ Amministrazione Comunale di Villapiana è lieta di annunciare l’evento di punta della stagione estiva 2025: il concerto di Gabry Ponte, icona della musica dance italiana e internazionale, che si terrà il prossimo 12 agosto presso l’Anfiteatro del Centro Polivalente di Villapiana, con inizio alle ore 22:00. Lo spettacolo, atteso da un pubblico eterogeneo e da appassionati provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe, vedrà Gabry Ponte esibirsi in un live show coinvolgente, ricco di energia e di successi intramontabili, accompagnati da effetti scenici e sonori di grande impatto.

Valorizzazione turistica

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Villapiana, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione turistica del territorio, voluta con determinazione dal Sindaco Ing. Vincenzo Ventimiglia e dall’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Dott.ssa Valentina Calà, con l’obiettivo di rilanciare il Centro Polivalente di Villapiana come polo attrattivo per eventi di rilievo regionale e nazionale. L’organizzazione e la gestione dell’evento (unitamente a tutta la stagione estiva) saranno affidate alla Polisportiva BSV Villapiana S.S.D. Srl, società partecipata indiretta, sotto la guida dell’Amministratore Unico Dott. Adolfo De Santis, in collaborazione con “Fatti di Musica” di Ruggero Pegna, esclusivista dell’artista per la Calabria.

Biglietti

L’ingresso all’evento è a biglietti, disponibili in prevendita online da oggi su ticketzeta e presso i punti vendita autorizzati. A breve anche su Ticketone. Le modalità di acquisto e ulteriori dettagli organizzativi verranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Villapiana, della Polisportiva BSV Villapiana S.S.D. Srl, del sito www.ruggeropegna.it. L’Amministrazione Comunale invita cittadini, turisti e visitatori a partecipare a questo imperdibile appuntamento con la grande musica, che si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’estate villapianese e calabrese.

La carriera di Gabry Ponte

Gabry Ponte inizia la propria carriera ufficialmente nel 1998 con “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Segue il primo album “Europop” che ne vende altri 4 milioni. Nel 2000 vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”. La sua carriera solista decolla subito conquistando le classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ e resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane austriaco LUM!X. Con oltre 378 milioni di stream su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, il suo ultimo singolo “Thunder” ha scalato le classifiche di Italia, Europa, Stati Uniti e di alcuni Paesi asiatici.

Nel 2022 esce “I’m Good (Blue)” di David Guetta, che guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che “Blue” diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording. Nel 2024 escono i singoli “Mockingbird” con Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, “Save Me” con Steve Aoki e Kel e “Born To Love Ya” con Sean Paul e Natti Natasha. Dal punto di vista live, nel biennio 2023/2024 Gabry Ponte si è esibito oltre 150 volte in 13 Paesi facendo ballare oltre 1.500.000 persone. Negli ultimi due anni è stato protagonista di un tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival – Riga, SAGA Festival – Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville2023 – Weeze, Tomorrowland 2023 – Boom e Cavo Paradiso – Mykonos). Nel 2024, Gabry Ponte ha celebrato 25 anni di carriera con un tour epico che ha infiammato le più grandi arene italiane (Unipol Forum Milano, Unipol Arena Bologna, Inalpi Arena Torino, Rock in Roma 2024) facendo registrare sold-out ovunque grazie ad uno spettacolo mozzafiato.

È reduce dall’esibizione del 13 ottobre al Tomorrowland Brasil che lo ha visto protagonista accanto ai grandi nomi del panorama dance internazionale. Nel gennaio 2025 è stata pubblicata “Tutta l’Italia”, scelta come Jingle della 75° edizione del Festival di Sanremo. A maggio ha rappresentato San Marino all’ Eurovision Song Contest a Basilea. Ha recentemente pubblicato la sua autobiografia “Dance&Love, la mia musica, la mia vita!” e solo qualche giorno fa ha registrato il sold out con circa 60.000 spettatori allo Stadio di San Siro a Milano, un altro straordinario record.