Villamesa di Calanna, tutto pronto per i festeggiamenti di Maria SS delle Grazie: il programma

A Villamesa di Calanna si entra nel vivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie, organizzati dall’ormai rodato Comitato Festa Villamesa, che ringrazia l’amministrazione comunale di Calanna per la fattiva collaborazione. Già sono stati svolti due grandi eventi come il Tiro con Carabina ad aria compressa organizzato in collaborazione con l’Asd Fidasc Calanna, con a capo il presidente Giuseppe Provenzano, ed il torneo di briscola e tressette con un grande numero di partecipanti.

Sempre in piazza Maria SS delle Grazie, addobbata a festa nei minimi dettagli, ci sarà una settimana di giochi e divertimento, ad iniziare da domenica 20 luglio. Sabato 26 luglio, alle ore 21.30, commedia teatrale “A Famigghia Difittusa” a cura del Gruppo Giovanile Villamesa di Calanna. Domenica 27 luglio, alle ore 11, messa solenne in onore di Maria SS delle Grazie; alle ore 17 processione mariana della statua per le vie di Villamesa; incanterà la serata dalle ore 22 il concerto di musica etnica di Francesco Giannini Band. Alle ore 24 la chiusura degli eventi con lo spettacolo pirotecnico.