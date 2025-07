Villa San Giuseppe, dal 27 luglio al 5 agosto la Festa di San Giuseppe 2025 | PROGRAMMA

StrettoWeb

Villa San Giuseppe, incantevole borgo immerso nel verde della Vallata del Gallico, a pochi chilometri da Reggio Calabria, si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la tradizionale Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”, in programma dal 2 al 5 agosto 2025, con un ricco programma religioso e civile che si pone l’obiettivo di alimentare il cammino di fede, di preghiera e di condivisione della comunità sull’esempio di San Giuseppe.

La tradizionale novena al Santo Patrono e la Celebrazione Eucaristica quotidiana saranno le fondamenta su cui si vivranno tutti gli eventi che prenderanno il via domenica 27 luglio alle ore 18.30 con il 1° Torneo di Burraco a coppie, dando il via a un clima di festa che coinvolgerà tutto il paese. Nei giorni successivi, la settimana sarà animata da giochi e attività pensate soprattutto per i più giovani, nel segno della condivisione e del divertimento.

Il cuore della festa batterà forte da sabato 2 agosto, con la Celebrazione Eucaristica e la benedizione dei portatori e dalle ore 21.00, in Piazza Chiesa, spazio alla tenerezza e al talento dei più piccoli che si esibiranno con canti e coreografie, subito seguiti dal travolgente spettacolo della “Corrida – Dilettanti allo Sbaraglio”, tra risate, ironia e sorprese, in una serata che si preannuncia memorabile.

Domenica 3 agosto, dopo il rientro in Chiesa della solenne processione in onore del Santo Patrono, la festa continuerà con un suggestivo concerto di musica leggera del complesso Gruppo musicale I metropolis con lo spettacolo “Le Coverissime Italiane” , capace di regalare emozioni sotto le stelle.

Lunedì 4 agosto, la cultura popolare sarà protagonista con lo spettacolo di teatro dialettale, a cura di attori locali, che porteranno in scena la commedia “Ora… facimu a festa”, per una serata all’insegna della tradizione e dell’identità del territorio. Il gran finale sarà martedì 5 agosto, ancora una volta dopo la Santa Messa Solenne e la processione, con una serata travolgente animata dalla musica folk del gruppo “I Peddaroti”, che trasformerà la piazza in una grande festa di suoni, balli e convivialità.

Durante tutte le serate sarà possibile gustare prodotti tipici locali e partecipare all’estrazione di tre fantastici premi, messi in palio dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe. La comunità di Villa San Giuseppe vi aspetta a braccia aperte per vivere insieme giornate indimenticabili all’insegna della fede e della comunione, della tradizione e della gioia.

Concluderà le serate uno splendido spettacolo pirotecnico Un appuntamento imperdibile che celebra l’anima autentica del borgo e l’orgoglio di una comunità viva e unita.

