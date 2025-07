Villa Repaci rinasce con “La Raffica”: sabato 19 luglio l’inaugurazione ufficiale a Palmi

StrettoWeb

Un nuovo inizio per uno dei luoghi più iconici della cultura calabrese. Sabato 19 luglio 2025, a Palmi (RC), sarà inaugurata Villa Repaci, storica dimora affacciata sulla Costa Viola appartenuta allo scrittore Leonida Repaci e alla moglie Albertina, riqualificata e restituita alla collettività. Il progetto di rinascita, ideato e curato dal Gruppo “La Raffica” guidato dalla capofila SRC – Scuola di Recitazione della Calabria e composto anche dall’Associazione Prometeus e l’Azienda Agricola Natale Princi, mira a trasformare la Pietrosa in un centro culturale aperto, vivo e radicato nel territorio, nel solco della visione dello stesso Repaci.

La giornata prenderà il via alle ore 17:30 con la conferenza stampa, seguita alle ore 18:30 dall’evento inaugurale e dal taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. Il programma prevede che dopo gli interventi istituzionali e saluti delle istituzioni si tenga la presentazione del progetto culturale “La Raffica”. Quest’ultimo, ispirato all’omonima opera giovanile di Repaci, è un’iniziativa di valorizzazione artistica, educativa e ambientale che trasforma Villa Repaci in un polo culturale aperto al territorio, con laboratori, eventi, percorsi naturalistici e attività formative per tutte le età.

Alle performance artistiche seguiranno le visite guidate alla villa. La giornata sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “La Pietrosa racconta”, a cura di Rocco Militano, pronipote di Leonida Repaci, del quale verrà donata una copia a ciascuno degli artisti che hanno contribuito alla nascita del museo della villa con una loro opera.