Verde pubblico a Messina, la Fiadel: “gestione fallimentare di Messinaservizi”

“A seguito della caduta di un albero di pino in città e, ancor più gravemente, della caduta di una pigna di oltre 5 chili su un sedile a Villa Dante – fortunatamente senza conseguenze gravi – la FIADEL ritiene non più rinviabile una riflessione seria sulla gestione attuale del verde cittadino, con particolare riferimento a ville e parchi frequentati da anziani, bambini e persone con disabilità”, è quanto afferma Clara Crocè, rappresentante della Fiadel. “È sotto gli occhi di tutti la gestione fallimentare da parte dei vertici di Messinaservizi, che a sua volta affida indirettamente il servizio tramite appalto, scaricando perfino le responsabilità di controllo e verifica della qualità del servizio, come invece previsto per legge”, rimarca Crocè.

“Pertanto, chiedo al Sindaco di Messina e alla Presidente della MessinaSocialCity di valutare il trasferimento della gestione del verde pubblico relativo a ville e parchi alla MessinaSocialCity, dotandola delle risorse necessarie per internalizzare il servizio attraverso specifico avviso pubblico per il reclutamento del personale. Questa soluzione garantirebbe una maggiore qualità e sicurezza dei luoghi pubblici, oltre che una gestione diretta e più trasparente del servizio”, conclude Crocè.