Val Gallico, continua la campagna acquisti: ufficiale Giovanni Catalano

“L’Asd Val Gallico è lieta di annunciare l’acquisto del trequartista Giovanni Catalano. Classe 1996, Catalano ha giocato nell’ultima metà stagione con il Catona, in Prima Categoria, con cui ha combattuto per la vittoria del campionato. Nelle stagioni precedenti ha messo in mostra tutta la sua qualità nelle fila della Deliese tra Prima Categoria e Promozione e si è sempre contraddistinto in carriera per gol ed assist. Ulteriore innesto che innalza la qualità del roster a disposizione di mister Di Maria, garantendo al tempo stesso ampia scelta”. Così in una nota il club reggino comunica l’ennesimo nuovo arrivo.