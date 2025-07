Val Gallico, ancora annunci: arrivano altri due giocatori, uno è ex Reggina

StrettoWeb

Altri annunci in entrata per il Val Gallico, che nelle ultime ore ha ufficializzato gli arrivi di Sapone e Gioia, quest’ultimo ex Reggina. “L’Asd Val Gallico è lieta di annunciare l’acquisto del calciatore Emanuel Gioia. Centrocampista classe 1997, cresciuto nella Reggina, ha disputato praticamente tutta la sua carriera in Serie D. Due stagioni e mezzo con la Cittanovese, con la parentesi Marina di Ragusa, nel girone I. In giallorosso supera le 70 presenze (e 6 gol); passa quindi alla Marignanese Cattolica (nel girone D), prima di Messina (una decina di presenze prima del fallimento dei peloritani) e Rotonda dove, tuttavia, un infortunio lo tiene lontano dal calcio giocato. Dallo scorso anno fa ritorno in Calabria, in Eccellenza, nelle fila della Palmese (27 presenze e 4 gol) con cui sfiora l’accesso ai play-off. In maglia Val Gallico ritroverà il compagno di squadra della passata stagione, Sapone, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Palmi”, si legge nel comunicato di annuncio di Emanuel Gioia.

Questo, invece, il comunicato di annuncio di Sapone. “L’Asd Val Gallico è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Sapone. Una carriera ricca di promozioni e che parla da sola, per il calciatore classe 1993, cresciuto tra Sbarre Viale Calabria, Reggina ed Armando Segato. Quattro, in particolare, le maglie che ha indossato dopo gli esordi con la Valle Grecanica, a partire dalla ReggioMediterranea, a seguire con il Cittanova. Con il Locri, poi, fa parte dell’organico del ‘triplete’ che raggiunge la Serie D e dopo la successiva vittoria del torneo di Promozione con la Palmese (dove supera la doppia cifra) fa ritorno al Cittanova. A proposito della Palmese, all’inizio della passata stagione ha fatto l’ennesimo ritorno in neroverde, in un club di cui ha letteralmente scritto la storia; poi il passato nel mercato di riparazione alla ReggioRavagnese, con cui ha sfiorato l’accesso ai play-off. Un autentico “colpo da 90” piazzato dalla dirigenza reggina e dal DS Mimmo Serrao”.