All’Università Mediterranea la giornata della valorizzazione della professionalità docente

Nei giorni scorsi, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è tenuta la GIORNATA DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE, organizzata dal Centro di Ateneo T.A.L. (Teaching and Active Learning), istituito con la finalità di avviare e di implementare un piano di sviluppo strategico delle competenze didattiche dei docenti.

Durante i saluti istituzionali, il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti ha illustrato le attività del Centro T.A.L. e ha sottolineato l’importanza dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento con la partecipazione di tutti gli attori. L’impegno dell’Università Mediterranea si orienta verso la costruzione di una cultura didattica learner-centred e di un’offerta formativa flessibile, sostenibile ed inclusiva.

Il Prorettore alla didattica, Prof. Antonino Vitetta, nel suo intervento ha affermato che la formazione pedagogica dei docenti si presenta come un asse cruciale per l’innovazione e una precisa strategia di sviluppo organizzativo secondo una prospettiva sistemica.

Secondo la Coordinatrice del Centro T.A.L., Prof.ssa Alessandra Priore, la didattica universitaria non è un compito individuale, ma piuttosto un lavoro condiviso da pensare, progettare e realizzare insieme. Appare, in questo senso, degna di attenzione la metafora del corpo docente, come interrelazione di organismi e organi che partecipano ai processi didattici, intesi come un’attività vitale comune.

La Giornata della valorizzazione della professionalità docente è stata ideata con l’obiettivo di consolidare la consapevolezza sull’importanza della riflessione metodologica sulle pratiche didattiche e condividere esperienze, metodologie e strumenti per la formazione. Il tema nevralgico della professionalità docente rappresenta un rilevante ambito di azione strategica nell’ottica dell’assicurazione della qualità e del miglioramento continuo dei processi formativi universitari.

Alla Giornata hanno partecipato molti docenti dell’Ateneo, invitati a raccontare le proprie esperienze didattiche e a condividere con la comunità accademica gli esiti dei processi di innovazione realizzati nei rispettivi ambiti disciplinari.

