UNARMA Calabria saluta il Generale Truglia: “un comandante visionario, esempio per l’Arma”

Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, dichiara: “Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglia comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Culquaber” con sede a Messina, oggi, in visita alla Legione Carabinieri Calabria, ha segnato un momento altamente significativo per tutta l’Istituzione. Non una semplice visita di commiato, ma un atto di profonda coerenza, stile e riconoscimento verso una terra e i suoi carabinieri”.

Riccio dichiara: “Accolto dal Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione, il Generale Truglia – prossimo al collocamento in quiescenza – ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e carabinieri, esprimendo parole di profonda stima per il valore espresso quotidianamente dal personale calabrese”. Riccio aggiunge: “Il Generale Sciuto, mantenendo un alto profilo militare, ha voluto, nell’occasione del saluto, evidenziare una serie di “caratteristiche” che, nel corso del suo mandato, hanno contraddistinto il Comandante Interregionale Truglia. Caratteristiche chiare e riconoscibili: qualità umane, equilibrio, lucidità di analisi e straordinaria capacità di lettura del contesto istituzionale. Un ritratto autentico, che questa Segreteria Regionale condivide pienamente”.

Riccio prosegue: “Quanto espresso dal Generale Sciuto non è stato semplicemente un gesto formale, ma una testimonianza autentica di stima verso il Comandante Truglia. Infatti, nei pochi ma significativi momenti di interlocuzione che ho avuto con il Generale Truglia, sia in contesti istituzionali che sindacali, ho ritrovato esattamente quelle caratteristiche che il Comandante di Legione ha voluto evidenziare: lucidità, equilibrio, rispetto, e una visione lungimirante del ruolo e delle sfide dell’Arma”.

Riccio sottolinea: “La delegazione UNARMA presente alla cerimonia era composta dal sottoscritto e dal Segretario Provinciale di Cosenza nonchè Consigliere Regionale Antonio dott. Cardamone. Un segnale chiaro della nostra costante attenzione e presenza nei momenti rilevanti per la vita dell’Istituzione.» Riccio conclude: “Un Comandante che ha saputo ascoltare, comprendere e guidare con fermezza e apertura. In una parola: un visionario – nel senso più autentico e positivo del termine. Al Generale Giovanni Truglia rivolgo il mio più sentito ringraziamento per quanto ha fatto e rappresentato per l’Arma, e i migliori auguri per una quiescenza serena e piena di soddisfazioni. Il suo esempio resterà un riferimento saldo per chi crede in un’Arma forte, giusta e vicina ai propri uomini”.