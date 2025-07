Ultimo a Messina: revocata la chiusura per lavori degli svincoli di Roccalumera e Rocca di Caprileone

StrettoWeb

Autostrade Siciliane informa gli automobilisti che, in occasione del concerto di Ultimo, che si terra questa sera allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina saranno sospesi tutti i lavori che comportano la chiusura degli svincoli al traffico veicolare:

– Rocca di Caprileone in A20 Messina-Palermo;

– Roccalumera in A18 Messina-Catania, in uscita e in entrata, per i veicoli diretti in entrambi i sensi di marcia.