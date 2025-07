Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche: presentato il premio qualità del Co.Re.Com | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La sede del Co.Re.Com. Calabria, situata all’interno del Consiglio Regionale della Calabria – Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria, ha ospitato quest’oggi, venerdì 4 luglio, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi e informativi attinenti alla tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio storico culturale delle minoranze linguistiche calabresi”.

Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, ha come obiettivo la valorizzare dei contenuti audiovisivi inediti che promuovono e tutelano le lingue minoritarie calabresi – arbëreshë, grecanico e occitano – in quanto parte integrante del patrimonio culturale della regione e dell’identità storica locale.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi in quanto patrimonio storico e identitario. Il Premio mira a stimolare la produzione di opere che rafforzino la consapevolezza collettiva e la trasmissione intergenerazionale di lingue e tradizioni a rischio.

Qui l’avviso pubblico relativo al Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi/informativi attinenti alla tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio storico culturale delle minoranze linguistiche calabresi, indetto dal Co.Re.Com.

Informativa partecipazione call europee

“Il Co.Re.Com. Calabria richiama l’attenzione delle emittenti radiotelevisive locali, degli organi di informazione e, in particolare, delle associazioni a tutela delle minoranze linguistiche sulla possibilità di partecipare, anche in partenariato con il Co.Re.Com. stesso, a progetti europei finanziati tramite bandi a gestione diretta della Commissione europea.

In attuazione dell’art. 3-ter della L.R. n. 2/2001, il Co.Re.Com. è abilitato a presentare proposte progettuali su tematiche rientranti nelle proprie competenze istituzionali, promuovendo partenariati con soggetti pubblici e privati per l’accesso ai fondi europei. Già con avviso pubblicato in preinformazione il 29 maggio 2023, il Co.Re.Com. ha avviato una ricognizione di soggetti interessati a collaborare su progettualità comuni. Inoltre, con deliberazione n. 14 del 18 aprile 2023, ha istituito una short list di esperti e società di consulenza, approvata con Determinazione n. 521 del 7 settembre 2023, per supportare le attività di redazione, gestione e monitoraggio dei progetti europei.

Le proposte progettuali dovranno essere orientate all’innovazione e al rafforzamento del sistema delle comunicazioni in Calabria, alla qualificazione dell’informazione locale e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche, in coerenza con le priorità strategiche dell’Unione europea. Gli avvisi pubblici e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Calabria”.