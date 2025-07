Tricolore GT: super rimonta per il calabrese Max Montagnese

StrettoWeb

Una gara non facile per il numero ed il livello dei rivali, quella andata in scena al Mugello nel week end appena archiviato. La tappa tricolore toscana dell’11-13 luglio infatti, è stata la gara con più partecipanti in assoluto da quando è stato istituito da ACI Sport il Campionato Italiano Gran Turismo, attualmente la serie automobilistica più ambita ed in crescita in Italia. I precedenti sulla pista toscana sono decisamente importanti per questo noto professionista di origini lametine, che prima di questo appuntamento nel Tricolore GT 2025, su questo complesso tracciato aveva infatti vinto ben otto volte la sua classe di appartenenza.

Dopo un sabato dal meteo estivo, la domenica vedeva invece cessare di cadere la pioggia soltanto pochi minuti di gara-2, lasciando spazio ad un pallido sole che asciugava solo parzialmente la rapida e difficile pista del Mugello, nella quale la percorrenza delle lunghissime curve in appoggio ad alta velocita, richiede molto coraggio e totale fiducia nel proprio mezzo. Le condizioni di asciutto misto ad umido infatti, sono le più insidiose da gestire. La Porsche 992 R della PS Performance ha risposto però molto bene alle sollecitazioni di uno scatenato Montagnese, che pur con aderenza differenziata ha ingaggiato una lunga serie di spettacolari corpo a corpo con altri concorrenti, che gli hanno fruttato la quarta piazza finale, in luogo dell’undicesima da cui scattava allo Start. Questo ennesimo risultato utile ha così rimpolpato ulteriormente la classifica stagionale del medico calabrese, in lizza per un posto al sole nel Tricolore GT del 2025.