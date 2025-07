Traversata dello Stretto 2025: concerto alle 22:00, gli ospiti previsti

StrettoWeb

La Città Metropolitana sostiene la “Traversata dello Stretto” anche con la promozione del concerto di “Studio54network”, uno degli eventi più interessanti del cartellone estivo che porterà, domenica prossima al porto turistico di Villa San Giovanni, alcune delle voci più conosciute e apprezzata del panorama musicale italiano contemporaneo. Una grande festa che, insieme al Comune villese ed a Caronte&Tourist, vedrà alternarsi sul palcoscenico del molo, a partire dalle ore 22:00, Shade, Aka7seven, Moreno e Morgan. Grande attesa e curiosità, poi, per le esibizioni de i Carboidrati, Daring, Marataro e i Nigra.

“La Traversata dello Stretto è pienamente inserita fra gli appuntamenti sportivi più importanti dell’anno. Incentivarla rientra in una precisa strategia destinata ad alimentare la vocazione turistica del territorio“. E’ quanto affermano il sindaco ed il vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà e Carmelo Versace, che, in una nota stampa, spiegano: “una serie di iniziative collaterali, come il concerto di “Studio54network”, serviranno a dare maggiore slancio e brio a quella che rappresenta una sfida dai toni epici fra l’essere umano e la natura, entrata di diritto nell’agenda sportiva internazionale. Sport e musica sono un connubio perfetto intorno al quale creare lo sviluppo di un comparto, quello turistico, che è il motore per spingere e creare economie di crescita per ogni segmento della società“.

“Lo scenario incantevole in cui si svolgerà l’evento – concludono – è la cartolina ideale per promuovere le bellezze e le opportunità che offre la nostra terra. Saranno tantissimi gli atleti che sfideranno le onde dello Stretto ed altrettanti saranno i cittadini, i turisti ed i visitatori che prenderanno parte al concerto serale. Siamo convinti che, da questa iniziativa, potranno nascere soltanto buoni frutti. Aspettiamo, dunque, che le luci si accendano sulla musica di qualità che, unita al mare, racconterà, ancora una volta, il fascino di Reggio Calabria e della sua splendida area metropolitana“.