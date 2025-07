“I Tesori del Mediterraneo”: Reggio Calabria si prepara a celebrare la 20ª edizione della kermesse

StrettoWeb

Dal 29 luglio al 3 agosto 2025, Reggio Calabria si trasformerà ancora una volta in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per accogliere la ventesima edizione de “I Tesori del Mediterraneo”, manifestazione internazionale che da due decenni racconta, valorizza e promuove le eccellenze del territorio reggino, calabrese e dell’intera area del Mediterraneo. Un evento che, anno dopo anno, ha saputo crescere e rinnovarsi, tenendo ben fermi alcuni punti che oggi rappresentano il cuore pulsante della manifestazione come la Regata del Mediterraneo, capace di proiettare l’immagine della città ben oltre i confini regionali e nazionali.

La kermesse è promossa e organizzata dall’associazione “Nuovi Orizzonti”

La kermesse, promossa e organizzata dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, presieduta con instancabile dedizione da Natalia Spanò, affiancata dall’organizzatore Paolo Catalano e il contributo di un team affiatato, si prepara a offrire sei giorni densi di emozioni, contenuti e spettacolo con la presenza della madrina e presentatrice Veronica Maya. L’incantevole scenario dell’Arena Ciccio Franco farà da sfondo a un ricchissimo calendario di appuntamenti che abbracciano sport, musica, arte, cultura, intrattenimento e turismo. Un connubio di elementi che rende I Tesori del Mediterraneo un format unico e originale, completo e coinvolgente.

Regata del Mediterraneo

E, dunque, la spettacolare Regata del Mediterraneo, peculiare competizione che chiama all’adunata equipaggi e appassionati da tutto il bacino del Mediterraneo, essendo un vero inno al mare e allo sport, regala ogni anno momenti di grande emozione a tutti gli spettatori. A rendere ancora più significativo il valore della manifestazione è la presenza di equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, confermando la dimensione internazionale dell’evento grazie alla partecipazione della squadra di Siggiewi, in rappresentanza dell’isola di Malta.

Insieme a loro, prenderanno parte alla competizione equipaggi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Civitavecchia, del CUS Bari Uniba, del CUS Palermo, della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, del Rowing Club Marzamemi, della Lega Navale – sezione Brindisi e del Circolo Canottieri Irno di Salerno, dando vita a una sfida appassionante che unisce sport, tradizione.

E I Tesori sono ben più di un semplice evento estivo. Sono una piattaforma di dialogo e sinergie, capace di mettere in rete enti, istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e operatori del territorio, costruendo una comunità attiva e partecipativa intorno alla bellezza, all’identità del nostro territorio e a tutto ciò che vi gravita all’interno.

Il Premio Letterario Apollo

Tra le tante iniziative, cresce e si consolida anche il Premio Letterario Apollo, fiore all’occhiello culturale della manifestazione, che quest’anno vedrà la partecipazione di ben 16 case editrici provenienti da tutta Italia che suggellano il crescente successo della manifestazione che, anno dopo anno, ha superato i confini cittadini e calabresi, acquisendo prestigio e carattere nazionale. Dalla Calabria vi prenderanno parte: Laruffa Editore, Narrazioni Clandestine, Ferrari Editore, Falzea editore, Città del Sole edizioni, La Rondine Edizioni, Rossini Editore e Santelli Editore. Dalla Sicilia: Di Nicolò Edizioni, Edas Editori, GAEditori e Novantacento. A queste si aggiungono le case editrici aderenti al CNA: Le Stanze di Lele, GD Edizioni, Gelsorosso e Consulta libri e progetti. Un ventaglio editoriale di qualità che rende il Premio una vetrina privilegiata per il mondo della scrittura, della riflessione e della creatività. Non mancheranno gli “Incontri letterari” con gli autori e gli stand della “Cittadella”.

Traguardo importante

L’edizione 2025, che segna un traguardo importante, promette sorprese, ospiti illustri, incontri d’autore e momenti di spettacolo sotto le stelle che animeranno ogni serata. Un programma in continua evoluzione, che nelle prossime settimane svelerà ulteriori dettagli, ma che già oggi si preannuncia memorabile. Vent’anni di passione, visione e impegno fanno de I Tesori del Mediterraneo una delle manifestazioni più longeve e significative del sud Italia. Un autentico scrigno di esperienze e contenuti che continua a stupire ed emozionare.