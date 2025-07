Teatro di Giardini Naxos, Giovanni Calcagno porta in scena la grande tradizione siciliana

StrettoWeb

Terzo appuntamento con la rassegna Nike Teatro organizzata dal Parco Archeologico di Naxos Taormina, che ha la direzione di Orazio Micali e la direzione artistica di Simona Celi. Venerdì 1 agosto alle 22.00 spazio al teatro di narrazione con lo spettacolo La canzone di Orlando (prodotto da “La casa dei Santi”), che vedrà protagonista il noto e apprezzato attore Giovanni Calcagno.

Questo racconto, scritto e diretto dallo stesso Calcagno, esalta la grande tradizione del cunto siciliano. Viene narrata la storia del tradimento di Gano di Magonza a Carlo Magno imperatore dei Franchi, del massacro della retroguardia del suo esercito capitanata dal conte Orlando a Roncisvalle, e della conseguente tremenda vendetta dei cristiani nei confronti dei Mori musulmani e dei traditori. Prima ancora dell’ingresso dell’Amore nelle gesta di questi guerrieri medievali (che darà vita ai poemi più famosi del Pulci, dell’Ariosto e del Tasso), queste vicende, narrate e diffuse in Europa poco prima della prima crociata ordinata da Urbano II nel 1095, ci narrano della nascita del grande conflitto di civiltà che ancora caratterizza e ammorba la nostra attualità.

Le parole di Calcagno

Come spiega il mattatore dello spettacolo, il catanese Giovanni Calcagno: “l’attuale drammatica realtà ci può forse aiutare a penetrare nella mentalità di un’epoca distante da noi quasi un millennio per poter cogliere nella Chanson de Roland la rude, essenziale, potente poesia che quel tempo ha saputo esprimere, nonché a riflettere sulle aberrazioni dalle quali la storia non ci ha ancora insegnato a liberarci. Ecco i motivi principali che mi hanno spinto a occuparmi di un’opera di letteratura popolare apparentemente così lontana eppure così vicina alle urgenze dei nostri tempi. La presento agli spettatori così come me la raccontava mio nonno, trasportandoli in un mondo favoloso e crudele attraverso l’uso appassionato della parola rievocativa, nella semplicità del rapporto narratore spettatore. Credo che queste modalità di riflessione e questa possibilità di un ascolto intimo e condiviso possano rappresentare un approccio al tempo stesso semplice ed efficace a una materia importantissima dal punto di vista della critica storica e della letteratura europea: l’approccio di un giullare contastorie capace di parlare ai cuori di tutti”.

