Superenalotto, storico primato per Reggio Calabria: c’è un 1° posto in classifica. E arriva una promessa…

StrettoWeb

Reggio Calabria festeggia un traguardo storico: un’attività del centro cittadino si è classificata prima in tutto il Centro-Sud Italia nella gara annuale Sisal dedicata al Superenalotto. Un risultato senza precedenti per la città dello Stretto, che si distingue in una competizione riservata alle ricevitorie dell’area meridionale. Il traguardo è stato raggiunto a fine giugno, al termine di una sfida intensa e partecipata, che ogni anno coinvolge tantissimi punti vendita Un motivo di grande soddisfazione per il titolare dell’attività vincitrice.

La promessa

E proprio con questo spirito, il proprietario ha voluto lanciare un messaggio carico di determinazione: “vogliamo riportare il 6 a Reggio Calabria, come due anni fa”. Una promessa, certo, ma anche un sogno condiviso da tanti appassionati.