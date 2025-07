Sunset Festival a Reggio Calabria: questa sera il Dj internazionale Liu

StrettoWeb

Il Sunset di oggi, ore 19:30 Arena dello Stretto, ospita Liu: uno dei 5 DJ più grandi dell’America Latina/Brasile. All’età di 24 anni, il DJ e produttore Liu è esploso nel 2016 con la sua traccia di debutto “Don’t Look Back”, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di Beatport e ha accumulato milioni di stream. Questo successo ha dato a Liu l’opportunità di suonare al Tomorrowland Brazil, evento che ha lanciato la sua carriera a livello globale. Successivamente, ha pubblicato una serie di brani che lo hanno posizionato come uno dei DJ emergenti più promettenti al mondo, come “Step Ahead”, “Coastline”, “All I Want” e “Nave Espacial”.

Con l’ascesa della sua musica, Liu ha avuto l’opportunità di fare tournée in tutto il mondo, inclusi show sold out in Asia, Europa e Nord America. Ha suonato in alcuni dei più grandi festival di musica elettronica, tra cui Tomorrowland, Lollapalooza e Rock in Rio. Liu ha conquistato fan in tutto il mondo, come dimostrano oltre 170 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 350 milioni di stream su Spotify. Nel contesto di Sunsetland, azione immateriale di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, l’appuntamento con la musica del Dj internazionale Liu è oggi alle 19:30 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.