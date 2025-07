Una studentessa del “Piria” di Rosarno alla prestigiosa Sant’Anna di Pisa | NOME

StrettoWeb

Un’eccellenza del Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno, magistralmente guidato dal Dirigente Mariarosaria Russo, si prepara a varcare le porte di una delle istituzioni accademiche più prestigiose d’Italia, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Giulia Grimi della classe 4B, è stata selezionata, quale partecipante del percorso di orientamento “STEM, Le ragazze si mettono in gioco”, dedicato a promettenti studentesse delle classi quarte degli Istituti superiori, provenienti da tutta Italia.

Il Progetto si pone l’obiettivo di promuovere la scelta di iscriversi ai corsi di laurea STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) che ha l’obiettivo di far conoscere alle giovani studentesse le opportunità offerte da percorsi universitari legati a queste aree di formazione e ricerca.

“Il progetto – afferma il professore Salvatore Macri, referente dell’Orientamento dell’Istituto “R. Piria – prevede una internship residenziale di 4 giorni alla Scuola Sant’Anna di Pisa, dal 15 al 18 luglio, in cui la studentessa potrà interagire con ricercatrici, docenti, professioniste e studentesse che si sono distinte nello studio dei settori STEM e visitare i laboratori di ricerca, per vivere un’esperienza diretta di ciò che significa studiare e fare ricerca nei campi scientifico-tecnologici”.

Sono inoltre previsti incontri online con allieve e allievi della Scuola Sant’Anna per discutere sulle opportunità offerte dei vari percorsi universitari e con il Consorzio Cisia per la preparazione e la simulazione dei test di ingresso alle università.

La STEM Summer School rappresenta un’occasione unica per Giulia per approfondire le proprie conoscenze in ambito scientifico, confrontandosi con docenti e ricercatori di fama internazionale, e a scuola, sarà supportata, per la sezione dedicata alla lingua inglese, dalla docente Eleonora Contartese.

“Sono estremamente felice e onorata per questa opportunità offerta dalla mia scuola“, ha dichiarato Giulia, visibilmente emozionata. “Non vedo l’ora di immergermi in questo nuovo ambiente stimolante e formativo“.

“Questa opportunità rappresenta un significativo segnale per il territorio – sottolinea la Dirigente Russo – e dimostra il valore dell’impegno e della dedizione nello studio e l’eccellenza che può emergere anche in contesti considerati più difficili; un esempio di come il talento, la passione e la determinazione possano aprire le porte a opportunità straordinarie, rappresentando un modello e una fonte di ispirazione per le altre studentesse”.