Lo Stretto non è mai stato così glamour! Il Fashion Day riempie l’Arena in 2 notti uniche | FOTO e VIDEO

Il bello del paesaggio naturale si unisce al bello che deriva dal genio creativo prestato al fashion design. E il risultato non può che essere incantevole. Poco dopo la mezzanotte calerà il sipario sull’edizione del Fashion Day 2025, l’appuntamento che, ormai da diversi anni, trasforma l’Arena dello Stretto in una grande passerella di moda a cielo aperto in due serate all’insegna di glamour e bellezza. Il duo formato da Antonio Sapone e Giovanni Barcella, anima e cuore dell’evento, ha fatto nuovamente centro confermandosi come un punto di riferimento per la moda reggina. Tantissimi gli appassionati, i turisti o i semplici curiosi che hanno preso parte alle due serate di moda e spettacolo che si sono susseguite all’Arena tra il 22 e il 23 luglio.

Protagonisti decine di stilisti italiani: da Marinella De Vita a Salvatore Macrì, da Cristian Spinelli a Giuseppe Cupelli, Dalila Stellitano, l’orafo Wanda Simone, le Boutique Aemme per il Maschile ed Enima per femminile e tanti altri marchi di moda. Centinaia di aziende reggine sponsor dell’evento.

Presenti le esibizioni al piano di Samuel La Face, dei cantanti Giorgio Postorino, Domenico Panetta, e l’esibizione di Co_rosmi&Br1. Il Make Up Artist dell’evento è stata Elisa Trunfio, i parrucchieri Pasquale Cutrupi e la moglie Antonella Morabito.

L’incantevole scenario notturno dello Stretto, la bellezza di modelle e modelli che hanno sfilato sul palco e l’originalità degli abiti proposti ha fatto il resto. L’Arena dello Stretto cambia nuovamente veste in poche sere: da centro nevralgico del Calciomercato italiano di Sky a sede del Bergafest con la grande pasticceria italiana, uno scatenato dj set all’aperto e, infine, un dèfilè in cui mostrare il lato stiloso ed elegante di Reggio Calabria.