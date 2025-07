Stefano di Battista e Nicky Nicolai fanno ballare il “Museo in Fest”

StrettoWeb

E’ stata una serata indimenticabile anche per i mitici Bronzi di Riace, gli unici costretti a rimanere immobili durante il concerto di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, ennesimo evento di prestigio di Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. In un crescendo di allegria ed entusiasmo, la Terrazza di Palazzo Piacentini, il primo edificio costruito in Italia per esposizioni museali, si è trasformata in una sorta di discoteca a cielo aperto, con la Sicilia a fare da sfondo e il direttore del Museo Fabrizio Sudano a guidare le danze.

Mille Bolle Blu, lo splendido concerto che ha visto protagonisti il sassofonista Stefano di Battista, tra i più grandi musicisti al mondo e l’incantevole voce di Nicky Nicolai, ha letteralmente incantato i fortunati possessori dei biglietti che hanno gremito l’insolita location. Un successo straordinario, grazie alla loro bravura e simpatia, ma anche a quella del quartetto di straordinari musicisti che li ha accompagnati: Andrea Rea, pianoforte, Daniele Sorrentino, basso, Luigi Del Prete, batteria, Matteo Cutello, tromba.

Dopo una prima parte dedicata da Di Battista al suo progetto La Dolce Vita, con brani che hanno subito riscaldato il pubblico come La Vita è bella o Tu vuò fa l’americano, sono arrivati gli intramontabili successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70, reinterpretati in inedite versioni tra swing e jazz, lo stile di Stefano di Battista che ha conquistato il mondo: da Se stasera sono qui, a Non gioco più, Che sarà, All my loving e Smoke on the water. E ancora Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e brani di Ennio Morricone, da Deborah’s theme a Gabriel’s oboe.

Un appuntamento di rara eleganza, che è stato capace di coinvolgere e travolgere, scandito da continui e convinti applausi e cori di tutti i presenti, letteralmente rapiti da tanta bravura. Di Battista e la Nicolai sono stati perfino capaci di “duellare” con una cover di Vasco Rossi, le cui note arrivavano fino alla terrazza del Museo da un bar sottostante. Una situazione che hanno gestito da veri mattatori del palcoscenico, riuscendo a coprire magistralmente anche le stonature della strana coincidenza. Numerosi i bis richiesti a gran voce.

Prima del concerto l’intera band ha visitato la sala che ospita i Bronzi, rimanendo folgorati da tanta storia e bellezza. Già stasera il gruppo si esibirà in Lussemburgo. La serata è stata introdotta dallo stesso direttore del museo Fabrizio Sudano e dal direttore artistico Ruggero Pegna, che hanno ricordato i prossimi appuntamenti, tutti di altissimo spessore artistico.

Il ricco programma proseguirà già stasera con Carlo Verdone, incontro curato dall’Associazione Anassilaos. Il 12 luglio in programma Musica sotto le Stelle, il concerto lirico del Conservatorio Cilea. Il 18 luglio il noto conduttore televisivo Federico Quaranta presenterà Rispetto – Le radici del futuro. Il 25 luglio altro concerto di prestigio con il Federico Mecozzi quartet, il violinista di Ludovico Einaudi. Venerdì 1 agosto la comicità di Gennaro Calabrese, noto attore e imitatore reggino. Venerdì 8 agosto altro eccezionale concerto del pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi.

Il 2 agosto sarà la volta di Quatuor Akilone, concerto di violini, viola e violoncello delle Dimore del Quartetto. Il 16 agosto, per festeggiare l’ Anniversario del ritrovamento dei Bronzi, ci si sposterà all’esterno, nella nuova Piazza De Nava, per “Disco”, la festa-concerto dell’ Orchestra Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri, con alcuni dei più popolari successi della dance mondiale. Il 22 agosto sbarcherà al MArRc Nino Frassica per un talk con lo stesso direttore Fabrizio Sudano. Il 28 agosto concerto dell’ Orchestra di Delianuova. Chiusura di Museo in Fest Estate 2025 il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro.

Infine, previsti altri 2 spettacoli per ragazzi del Teatrop: l’11 luglio Una Merenda da paura e il 29 agosto Il principe Ranocchio, oltre a 4 incontri-conferenza: 26 luglio Monachesimo Italogreco dell’Aiparc, 2 agosto Antigone parla ancora del Cis della Calabria, 9 agosto Donne, Amanti, Dei del Planetario della Città Metro di Reggio C., 23 agosto Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC. Alcuni spettacoli sono gratuiti, altri con biglietti a 10 euro; informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito coopculture.it. Info al sito ufficiale www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.