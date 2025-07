Sport e panorami mozzafiato per il Trail Sicilia Challenge a Gambarie

StrettoWeb

Nel cuore dell’Aspromonte, a oltre 1300 metri d’altitudine, il respiro della montagna si è intrecciato con quello di quasi 90 atleti, in una giornata che ha superato la semplice idea di gara per diventare leggenda. Gambarie, splendida località montana nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, ha ospitato una tappa memorabile del Trail Sicilia Challenge, trasformando faggete secolari, panorami vertiginosi e sentieri nascosti in un palcoscenico naturale mozzafiato.

Già prima della partenza, in Piazza Mangeruca, si respirava aria di festa: gli atleti, colorati e sorridenti, indossavano con orgoglio i colori delle proprie squadre. Tra foto ricordo, strette di mano, risate e sguardi carichi di emozione, ci si preparava al grande momento. Poi, tutti schierati sotto l’arco di partenza, posizionato nelle adiacenze dello Sportime Store, pronti a trasformare quella domenica d’estate in un’esperienza da ricordare.

L’evento, organizzato con passione dall’ASD Aspromonte Bike sotto l’egida del CSI – Comitato di Reggio Calabria, ha offerto due percorsi impegnativi e spettacolari:

Trail Corto: 14 km con 380 m D+

Trail Lungo: 24 km con oltre 1000 m D+

Nel Trail Lungo si è vissuto un finale degno di un racconto epico: Marco Noto e Roberto Orfanò, protagonisti di una sfida serrata dal primo all’ultimo chilometro, hanno deciso di tagliare il traguardo insieme, mano nella mano, a braccia alzate, con il cuore prima delle gambe. In un gesto che vale più di mille vittorie, Orfanò ha lasciato a Noto il gradino più alto del podio, celebrando i valori eterni dello sport: rispetto, amicizia, condivisione.

Trail Lungo – Podio:

Marco Noto – Trail Team Sicilia (Ragusa) Roberto Orfanò – Etna Trail ASD Diego Barreca – Reggio Calabria

Trail Corto – Podio:

Francesco Barna Carmelo Scoma – ASD Panormus (Palermo) Antonio Greco – Etna Trail ASD

A chiudere la giornata: sorrisi, abbracci, un pasta party rigenerante e le premiazioni nel verde del Bellavista Park Hotel, dove la soddisfazione era scritta negli occhi di tutti. Aspromonte Trail non è solo corsa. È fatica e poesia, terra e cielo, solitudine e compagnia, sfida e meraviglia.

È quel graffio nel cuore che non va più via.