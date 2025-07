Sky Calciomercato, Marianella: “Reggio magica, anche i Bronzi vogliono venire in trasmissione” | VIDEO

StrettoWeb

Tutto pronto per la prima puntata di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria. Un grande ritorno, dopo lo strepitoso successo di pubblico della passata edizione, per la trasmissione più longeva e famosa del calciomercato italiano. Bonan, Di Marzio e Fayna condurranno 5 puntate, dal 14 al 18 luglio, dall’Arena dello Stretto in compagnia di tantissimi ospiti illustri.

Uno di essi è Massimo Marianella, storica voce della Premier League di Sky Sport. Il famoso telecronista, già ospite nell’edizione dell’anno scorso, ha lanciato un simpatico messaggio direttamente dal Museo di Reggio Calabria chiamando tutti a raccolta per la puntata inaugurale, Bronzi di Riace compresi. “Reggio è una città meravigliosa, uno dei nostri luoghi preferiti. Un luogo magico, sul Lungomare di Reggio e anche questi due ragazzi (i Bronzi, ndr) ci hanno chiesto di venire“, ha dichiarato in un simpatico video pubblicato sui social dalla Metrocity.