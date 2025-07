Sky Calciomercato a Reggio Calabria, la 2ª serata: Falcomatà lancia il “nuovo sindaco” | FOTO

StrettoWeb

“Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, grande artista legato alla Calabria, apre la seconda puntata di Sky Calciomercato L’Originale in diretta da Reggio Calabria. La ribattezzata “Curva” dell’Arena è piena come al solito e fa da cornice alla trasmissione che unisce notizie di calciomercato, valorizzazione del territorio e momenti di leggerezza. Ospiti della serata Lorenzo Minotti, che ai nostri microfoni ha paragonato la sua esperienza a Reggio Calabria a quella di giocare a San Siro (VIDEO), Paolo Condò e Massimo Marianella.

Mostrato il gran gol su punizione segnato da Lorenzo Minotti alla Reggina: “mi vergogno un po’” il commento dell’ex calciatore che ricorda come in quella punizione il compagno Di Carlo fu così arrabbiato (per non averla tirata lui) da voler chiedere il cambio, poi al momento del gol cambiò idea rimettendosi la casacca.

Una clip dei capitani storici della Reggina regala un momento amarcord che si lega alla telecronaca di Massimo Marianella a un Reggina-Milan 0-0 che rappresenta la sua unica esperienza da telecronista a Reggio Calabria.

Blocco centrale con il sindaco protagonista. Falcomatà racconta: “sognavo di fare il calciatore, non avevo i piedi buoni ma avevo una buona corsa. Speravo di emulare i miei idoli del tempo: Maldini, ma anche Benarrivo del Parma“. Bonan gli chiede: “qualcuno ti ha detto, va bene ma forse è meglio che fai il Sindaco? No, ma mio padre mi ha detto: ‘è meglio che studi…’“. Il sindaco si guadagna anche una ‘serenata’ da Leonardo Lagorio: “Falco a metà” di Gianluca Grignani diventa “Falco-matà”.

Ma a fare notizia è la gag dell’Originalino on tour, la notizia pseudo-giornalistica veicolata dalla trasmissione: “Falcomatà lancia Marianella: “pronto a candidarmi per Reggio“.

C’è spazio anche per Val Gallico e alla Domotek Volley Reggio Calabria, due importanti realtà del territorio omaggiate da Gianluca Di Marzio.

“Minuetto” di Mia Martini anticipa un momento parecchio toccante in cui Rosanna Scopelliti ricorda il padre Antonino Scopelliti, magistrato ucciso dalla malavita.

Nel finale di puntata Fayna ha ricordato, grazie alle immagini della regia di Sky, i luoghi visitati oggi dal team di Sky Calciomercato l’Originale: Cinquefrondi, Terme di Galatro e Fattoria della Piana.

Sky Calciomercato: le notizie da Reggio Calabria

Gianluca Di Marzio, in diretta tra Piazza De Nava e dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi, Monumento a Corrado Alvaro, Teatro Cilea, monumento e Italo Falcomatà ha lanciato le sue solite chicche di mercato.

Il Napoli ha chiuso per Lucca, prestito con obbligo 35 milioni. Noa Lang, 25 milioni al PSV. la Juventus pronta a chiudere Conceicao: 32 milioni (più della clausola) pagati in termini dilazionati (4 tranche in 4 anni da 8 milioni, si aspetta che Conceicao rinunci al suo 20%.

Milan: troppi 25 milioni per Guela Douè, avanza Pubill dall’Ameria, può chiudere già domani anticipando Wolverhampton e Barcellona.

Cremonese in trattativa con il Torino per Walukievicz e Tameze, interessa Gollini per la porta e Mihaila dal Parma. Molto attivo il Pisa: doppia operazione con il Napoli per Simeone e Zerbin, per la porta piace Scuffet. Il Sassuolo ha preso Nuamah svincolatosi dal Brescia.

Situazione Inter: nessuna offerta per Calhanoglu, arenata la trattativa con il Galatasaray. Franco Carboni all’Empoli, Valentin Carboni al Genoa. Buchanan richiesto dal Villarreal ma l’Inter vuole chiudere a titolo definitivo. Stankovic verso il Brugge ma si tratta sulla recompra.

Nella raffica finale dalle Colonne di Tresoldi: Cagliari su Folorunsho; Sportiello all’Atalanta, il Milan andrà su Terracciano, mentre Lapo Nava andrà alla Cremonese con percentuale sulla rivendita; la Fiorentina ha ufficializzato Kospo dal Barcellona.