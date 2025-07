La vendetta è servita! Sinner batte Alcaraz nel rematch di Parigi: è il primo italiano a vincere Wimbledon

StrettoWeb

La vendetta è un piatto che va servito freddo anche se siamo in piena estate. E Jannik Sinner, non solo per provenienza geografica, ma anche e soprattutto per mindset, sa essere freddo come pochi. Il tennista di San Candido vince la finale di Wimbledon battendo Carlos Alcaraz, sensazione del tennis spagnolo ed erede designato di Rafa Nadal, vendicando le sconfitte subite agli Internazionali d’Italia in quel di Roma e nella finale del Roland Garros a Parigi.

Wimbledon si gioca sul verde, tutti vestiti di bianco e di rosso non c’è traccia. La superficie riequilibra la sfida che, nelle ultime uscite, ha visto Alcaraz vincere gli ultimi 5 scontri diretti (8-4 per lo spagnolo, 8-5 da oggi). Sinner, arrivato in finale con un problema al braccio e dopo l’infortunio di Dimitrov che, avanti 0-2, sembrava poterlo eliminare contro ogni pronostico, ha giocato un ultimo atto di Wimbledon quasi perfetto.

Tre ore e 6 minuti di battaglia in cui Sinner è andato sotto 4-6 al primo set ma è stato abile ad allontanare ogni fantasma possibile che potesse materializzarsi nella sua testa. Tre punteggi uguali al primo nei set successivi, ma alla rovescia: 6-4 / 6-4 / 6-4. Mentalmente granitico, abile e coraggioso nel cercare le traiettorie più utili a mettere in difficoltà un altro fenomeno come Alcaraz che Wimbledon lo ha già vinto l’anno scorso e con il serve and volley ha spesso trovato punti e nuove energie. Un ace per mettere il punto esclamativo alla gara e fare esplodere il centrale, il suo team e la famiglia con anche la mamma fra il pubblico.

Sinner è il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon e il primo a essere premiato dalla principessa Kate Middleton. Per il tennista altoatesino è il quarto Slam della carriera dopo due Australian Open e un US Open. Gli manca solo il Roland Garros: per vincerlo, la sensazione è che dovrà battere un’altra volta Alcaraz in una rivalità che inizia a diventare accesa e storica e a ripercorrere le orme di quella che Federer e Nadal hanno regalato a tutti gli appassionati.