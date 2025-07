Serie B Interregionale 2025-2026, la nuova formula del girone della Viola: cambia tutto!

StrettoWeb

Ci risiamo. Ormai è storia di ogni estate. La formula della Serie B Interregionale 2025-2026 è, passateci il termine, nuovamente nuova. I tifosi della Viola sono abituati ai continui cambi di regolamento, spesso cervellotici, che hanno caratterizzato le ultime stagioni. E anche quest’anno non fa eccezione. Anche se, quantomeno, sembra esserci uno snellimento fra le varie fasi. Già abbandonati i Play-In Silver dalla scorsa stagione, da quest’anno diremo addio anche ai Play-In Gold.

Alla fine della regular season, le prime 8 andranno direttamente ai Playoff incrociandosi con il girone parallelo (il Girone F della Viola incontrerà il Girone E). La vincente dei Playoff sarà promossa direttamente in Serie B Nazionale. La perdente avrà un’altra chance promozione: giocherà, infatti, un concentramento a 3 con le altre 2 perdenti delle finali Playoff delle Conference Nord e Centro, la vincente verrà promossa. Le squadre dalla posizione 9 alla 11 saranno salve. Quelle dalla posizione 12 alla 15 disputeranno i Playout.

Il regolamento della Serie B Interregionale 2025-2026

“La formula (cfr. DOA, pp. 18-21) prevede la disputa di un girone all’italiana: ogni squadra disputa gare di andata e ritorno all’interno della propria division, per un totale di 28 partite. Le prime otto squadre classificate parteciperanno ai play-off a incrocio con le prime otto del Girone E, con ottavi, quarti, semifinali e finali al meglio delle tre gare. La vincente del tabellone sarà promossa in Serie B Nazionale; la perdente disputerà uno spareggio contro le perdenti degli altri due tabelloni, al termine del quale solo un’altra squadra sarà promossa in B Nazionale. Anche i play-out saranno a incrocio tra i due gironi (con le 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate) e quattro squadre retrocederanno al termine dell’unico turno“.

Le squadre della Conference Sud 2025-2026

Le squadre del Girone E

Nuovo Basket Aquilano Promobasket Marigliano Angri Pallacanestro Cestistica Benevento Step Back Caiazzo Pallacanestro Antoniana Scandone Avellino Tiber Roma Carver Roma Basket Ferentino Stella Ebk Roma Stella Azzurra Viterbo San Paolo Ostiense Esperia Cagliari Pallacanestro Sennori

Le squadre del Girone F