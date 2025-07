Seminara, avviate le procedure di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS)

StrettoWeb

In data 28 luglio 2025, con Delibera di Giunta n. 86, il Comune di Seminara ha compiuto un passo importante e coraggioso: ha avviato formalmente le procedure di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), autorizzando l’assunzione di cinque lavoratori che da anni operano con dedizione nei settori del verde pubblico e della pulizia degli edifici comunali. “Questa non è una delibera qualsiasi – si legge in una nota del Comune – è una scelta di responsabilità, umanità e visione. Significa dire con chiarezza che il lavoro non può restare precario per sempre, soprattutto quando riguarda donne e uomini che, in silenzio, hanno garantito dignità e decoro ai nostri spazi pubblici, spesso sopperendo a carenze strutturali con professionalità e spirito di servizio”.

“Stabilizzarli tutti è un atto politico forte. Lo facciamo consapevoli che il contributo regionale – oggi stimato in 54.000 euro per ciascun lavoratore – rappresenta un sostegno a un tempo limitato di circa 4 anni: indispensabili in una prima fase ma non sufficiente a coprire l’intera durata iniziale del rapporto di lavoro. Dal quarto anno in poi, difatti, l’intero costo del personale sarà completamente a carico dell’Ente”.

“L’obiettivo ora è rafforzare la macchina amministrativa”

“Il Comune ha già compiuto una seria proiezione di bilancio, e pur tra sacrifici e vincoli, garantirà la sostenibilità finanziaria futura dell’operazione, perché questa stabilizzazione non è un favore, ma una scelta strutturale fondata sulla volontà di rafforzare il funzionamento del Comune e migliorare i servizi per la collettività. Questa stabilizzazione rientra in una strategia più ampia di riorganizzazione e rafforzamento della macchina amministrativa” si legge ancora.

“Dopo le recenti procedure concorsuali, si consolida ora una fase fondamentale: quella del riconoscimento del lavoro svolto in questi anni da figure che presidiano settori chiave della vita comunale. Si tratta di un’azione concreta, fondata sulla volontà di rendere giustizia al merito, rafforzare i servizi essenziali e costruire un Comune più solido e più giusto per tutti. L’Amministrazione continuerà a lavorare con coerenza, rigore e umanità, perché la vera efficienza non nasce dal risparmio, ma dalla capacità di fare oggi ciò che serve al futuro della nostra comunità” si chiude la nota.