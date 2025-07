Santo Versace a Maida (CZ): “in Calabria sorga una nuova Silicon Valley, dobbiamo tornare al centro del Mediterraneo”

StrettoWeb

“Noi abbiamo un obiettivo straordinario fare in Calabria la Silicon Valley. Noi siamo figli della Magna Grecia, non ce lo scordiamo mai. La Calabria deve tornare a essere il centro del Mediterraneo, il centro di tutto il Sud, deve essere la capitale del Sud del mondo. Ma un sud del mondo che deve diventare più importante del Nord del mondo”. A dirlo Santo Versace in un video-messaggio inviato al Global South Innovation in corso a Maida (Catanzaro). “Noi – ha aggiunto – quando parliamo di innovazione parliamo sempre di innovazione armonica. L’armonia l’ho sempre avuta nel Dna. Mio padre mi ha inculcato il rispetto delle risorse umane, dei lavoratori, delle persone, di ricordarmi sempre che l’azienda è di chi ci lavora, che i proprietari dovrebbero avere rispetto di chi ci lavora e dovrebbero ricordarsi di gestirla bene”.

“In questi tre giorni di forum – ha detto Versace – vogliamo parlare del presente che prepara il futuro, ma di un presente che sia ricco di contenuti, ricco di etica e di valori. Perché il profitto senza valori non è bello, non dà soddisfazione. Il mio Amico Pietro Ichino, grandissimo giuslavorista, mi ribadisce che i posti di lavoro vacanti in Italia sono più di un milione. Forse siamo più vicini a due milioni. Che significa questo? Che ci sono più posti di lavoro che aspiranti lavoratori. Significa che bisogna far mettere le donne nelle condizioni di lavorare, perché se non lo facciamo l’economia non riparte”. Quindi, rivolto ai giovani, ha detto: “ogni diritto va conquistato con l’impegno, la grinta, la passione. I giovani devono capire che possono raggiungere qualunque traguardo, ma il talento è una base di partenza, ma non vale neanche il 20% del risultato finale. Impegno, passione, amore per quello che si fa. Se non si ama il lavoro, non si va da nessuna parte. Cari giovani, ricordatevi, dovete amare tutto quello che fate”.