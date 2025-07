Reggio Calabria: Santa Messa in suffragio dell’avvocato Mario Rizzoli, presidente della comunità scout “Brutia”

StrettoWeb

Oggi alle ore 18,00 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, a Reggio Calabria, gli scout reggini di Agesci, Masci, Agiduemila, Federazione Scout Europei, Nuova Asci si ritroveranno per celebrare la Santa Messa in suffragio dell’avvocato Mario Rizzoli, presidente della comunità scout “Brutia” deceduto a Legnano lo scorso 2 luglio. Il sacro rito è presieduto da don Nuccio Cannizzaro e avrà la partecipazione, tra gli altri, dell’assistente ecclesiale Masci, don Ernesto Malvi che è stato uno dei più diretti collaboratori di Mario Rizzoli fin dalla costituzione della comunità di senior scout “Brutia” avvenuta nell’agosto 1978 a Gambarie, e dei senior scout tra i più attivi della “Brutia” il laico Carlo Zagami e il cattolico Cesare Cosentino.

Rizzoli, giovanissimo scout dell’Asci d Reggio Calabria, uno dei “Ragazzi del Campanile” del Duomo dove per diversi anni hanno trovato sede le pattuglie del Riparto Aspromonte, negli anni ’60 ha lasciato Reggio per trasferirsi a Legnano dove ha esercitato la professione di avvocato con ampi apprezzamenti. Nella regione lombarda ha continuato a svolgere l’attività di educatore e formatore scout mantenendo solidi legami con i fratelli di Reggio. Infatti, nell’omelia funebre di Legnano è stato ricordato come “Mario Rizzoli ha saputo costruire ponti tra la Lombardia e la Calabria, sognando e credendo, attraverso tante opere iniziate con gli adulti Scout del Masci e della Scout Brutia, per portare la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. L’avv. Mario Rizzoli – è stato un altro passaggio dell’omelia – è stato punto di riferimento in campo educativo e sociopolitico, uomo saggio perché animato dalla sapienza di un’intelligenza vivace, un cuore aperto agli altri, specie per i più piccoli”.

Una delle idee nate da Mario e la moglie Stefania, e realizzata a Reggio Calabria, è il progetto di “Via della Fede di San Paolo” che parte da Siracusa, fa tappa a Reggio e giunge a Roma, percorso costruito sull’esempio delle Vie Francigene e Romee, in base alle tappe menzionate negli Atti degli Apostoli.