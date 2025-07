San Lucido, passione e glamour con “Classiche e Supercar al Borgo Rosso di Sera”

StrettoWeb

Rosso come le Ferrari di ogni epoca della splendida carovana, rosso come gli incantevoli tramonti sul Mar Tirreno cosentino e come il residence Borgo Rosso, location di assoluto pregio che ha ospitato la kermesse “Classiche e Supercar al Borgo Rosso di Sera”, una due giorni che i partecipanti non dimenticheranno. Questo special event organizzato dal Club Aremes Lillo Cavallo, diretto dal 2020 da Natale Romeo, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, tappa di partenza del tour ed anche di quello di San Lucido, meta della manifestazione preparata con la consueta grande attenzione, dal sodalizio reggino.

Sabato 29 giugno alle 10:45, la partenza della centralissima Piazza Italia, il transito dal Corso Garibaldi e dal Lungomare Falcomatà sottolineato dall’entusiasmo della gente ed a seguire il piacevole transfer verso la cittadina tirrenica di San Lucido, ove i partecipanti hanno trascorso momenti di relax e convivialità, nel cuore dello splendido borgo fra Amantea e Paola.

Il Resort “Borgo Rosso di Sera” della frazione Puppa, un luogo di inusitata bellezza che può classificarsi di diritto come uno splendido super attico sui colori del Mar Tirreno, ha risposto alla grande ad ogni esigenza dei partecipanti, con accuratezza dei servizi, qualità dei cibi e vasti spazi per il confort e lo svago, grazie anche all’ estrema professionalità del direttore Danilo Aloia. Un’esplorazione molto interessante delle bellezze del centro storico di San Lucido, guidata dalla Polizia Locale, alla scoperta delle sue antiche chiese, dei suoi angoli intrisi di storia e delle costruzioni più antiche e struggenti, ha caratterizzato invece la domenica mattina, mentre il pomeriggio e la serata hanno lasciato lo spazio ad un evento di moda di pregevole fattura, abbinato all’evento automobilistico.

La serata clou ha calamitato centinaia di presenti con momenti di vera raffinatezza e palpabile piacevolezza, con tanto di elezione di Miss Aremes. Massima ospitalità e disponibilità sono arrivate dal sindaco di San Lucido, il dr. Cosimo de Tommaso e dalla relativa Pro Loco. Prezioso il ruolo di uno dei partner dell’evento, il noto brand Vini Stragolia, di Davide Morrone. Un evento che ha quindi soddisfatto in pieno l’alchimia fra scoperta e valorizzazione del territorio, fascino delle auto super sportive e di sangue blu ed il grande richiamo della bellezza femminile, nella sua espressione più raffinata.

Graditissima inoltre la visita di Agnese Di Matteo, vice presidente dell’ASI, il massimo ente nazionale a tutela e promozione del motorismo storico, nel cui calendario ufficiale era inserito “Classiche e Supercar al Borgo Rosso di Sera”, segno dell’importanza attribuita a questa kermesse calabrese targata Club Aremes Lillo Cavallo.