Il ruolo del Partito Socialista Italiano nei fatti di Reggio del ‘70 | VIDEO

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con un nuovo incontro che dà inizio ad una serie di appuntamenti relativi ai “fatti del ‘70”. A far data dal 2000, in occasione del trentennale della Rivolta di Reggio, il sodalizio culturale reggino si è reso promotore di diversi momenti di riflessione su tale periodo storico, proponendo un ciclo di incontri aventi come tema “Reggio 1970-2000: trent’anni dopo” ed in quella occasione scaturì l’idea del museo della Rivolta, successivamente altri incontri sono stati organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà.

La nuova conversazione ha trattato il tema avente come titolo “Il ruolo del PSI nei fatti di Reggio del ‘70”. Nel corso della nuova conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, si sono registrate le presenze di Giovanni Minniti ed Ercole Nucera. Sin dal 1948, inizia la protesta per il capoluogo: i Consigli Provinciali e Comunali di Catanzaro e di Cosenza in data 11 ottobre, all’ordine del giorno dicono “… si affermava che Reggio non aveva alcun requisito per essere designata come sede di uffici regionali…”. Comitati di cittadini sorsero sin da allora in difesa di tale diritto, accogliendo esponenti di tutti gli schieramenti politici che si riunirono in un’assemblea di sindaci della provincia reggina, convocata nella sede del Comune capoluogo, in data 21 ottobre (da notare che già in data 31 dicembre dell’anno precedente vi era stata un’altra assemblea presieduta dall’avvocato Malavenda nel salone dell’Amministrazione Provinciale della città dello Stretto) per difenderne la causa.

L’argomentata analisi, conosciuta come relazione Donatini-Molinaroli, ritenne che tale scelta fosse la conseguenza dovuta alla presenza in quella città di un certo numero di uffici. Nel corso della nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, si è trattato il tema relativo a “Il ruolo del PSI nella Rivolta di Reggio del 1970”, si sono registrate le presenze di Giovanni Minniti ed Ercole Nucera. Il 14 luglio di 55 anni addietro iniziò la “Rivolta di Reggio” e per un lungo periodo la città fu teatro di un’intensa guerriglia urbana e di repressioni da parte delle forze dell’ordine, ma anche l’uso di tritolo e di armi da fuoco che fecero registrare centinaia di feriti e dieci morti. Essa fu innescata a seguito della disputa tra Reggio e Catanzaro per il titolo di capoluogo del nascente ente Regione, che ne fu l’imprescindibile motivo originario.

La rivendicazione reggina fu sostenuta con riunioni, comizi, cortei e scioperi, promossi da esponenti locali della Democrazia cristiana, alla guida del Comune e della Provincia. Accanto a essi si schierarono progressivamente membri dei partiti laici di governo, del Movimento sociale italiano, del sindacato e dell’associazionismo (cattolici, in particolare) e della Chiesa. Il Partito socialista italiano e il Partito comunista italiano, pur con qualche dubbio, non aderirono alla protesta, basata su un trasversale senso di appartenenza territoriale che assunse la forma di blocco socio-politico localistico. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi da parte dei graditi ospiti del sodalizio culturale reggino). La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 14 luglio.