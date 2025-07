Roccella Summer Festival, live di Fabri Fibra al Teatro al Castello

StrettoWeb

Ci saranno i brani del nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”, ma sarà anche l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i suoi successi, il concerto che Fabri Fibra terrà il prossimo 23 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), penultimo appuntamento dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

In più di vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album “Turbe giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto), come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.

I biglietti ancora disponibili per partecipare al concerto di Roccella Jonica (Rc) possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.