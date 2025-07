Roccella Summer Festival, fervono i preparativi al Teatro al Castello per l’edizione 2025

StrettoWeb

Fervono i preparativi in quel di Roccella Jonica (Rc) per la nuova edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna, organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, è diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese. L’edizione 2025 comincerà col botto il prossimo 5 agosto con l’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024, 7 miliardi e mezzo di stream, 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro. Parliamo di Anna che arriverà a Roccella Jonica con una tappa del suo VB Summer Tour.

Classe 2003, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre deejay e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “Bando” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni delle versioni remix. Nel 2022 è uscito il suo primo EP “Lista 47”, certificato Oro e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina”.

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Gué “Madreperla” dal titolo “Cookies’n cream”, seguito dal singolo solista “Energy”. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “Fast X”, l’ultimo film della saga “Fast and furious”. Anna è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify, ma anche quella con più copie vendute del 2024 per la classifica Fimi/GFK. “Vera Baddie” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Roccella Summer Festival

Anna

5 agosto

Jimmy Sax

7 agosto

Irama

9 agosto

Baustelle

12 agosto

Ghali

13 agosto

Sal Da Vinci

14 agosto

Fiorella Mannoia

16 agosto

Tony Boy

17 agosto

Alfa

20 agosto

Gianna Nannini

21 agosto

Francesco Renga

22 agosto

Fabri Fibra

23 agosto

Francesco De Gregori

28 agosto