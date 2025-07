Roccella Summer Festival, attesa per il live di Tony Boy al Teatro al Castello

StrettoWeb

Giorno 17 agosto dalle parti del Teatro al Castello di Roccella Jonica, sarà il turno di Tony Boy. Il rapper arriverà dalle nostre parti con una data del tour Going hard live summer 2025, inserita nella programmazione del Roccella Summer Festival. Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni. Classe ’99, nato a Padova, sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali.

La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali che gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Nel 2023 pubblica di singoli “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano l’uscita dell’album “Umile” di luglio, certificato platino. Dopo una serie di date in giro per l’Italia, a settembre calca il palco del Marageddon durante la data di Napoli. L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” di Ava e Capo Plaza, brano certificato Oro, a cui segue l’album “Nostalgia (export”) uscito lo scorso febbraio. L’artista ha inoltre calcato il palco del Red Valley Festival ed è stato premiato ad Olbia, dell’arena di Verona per i Radio Zeta Future hits live 2024 ed è stato premiato ai Tim Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia (export)”.

Il concerto del 17 agosto rientra nella programmazione del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.