Roccella Jazz Festival 2025, Mazzaferro: “in cantiere 45ª edizione, ricchezza da valorizzare”

“In qualità di dirigente Provinciale di Forza Italia desidero sottolineare l’importanza del Roccella Jazz Festival per l’intera area della locride. Questo evento si è radicato nel nostro contesto culturale e turistico, diventando un simbolo di eccellenza musicale e un’opportunità di crescita per la comunità locale. Recentemente, grazie all’impegno dell’On. Francesco Cannizzaro, è stato inserito un emendamento nella Legge di Bilancio dello Stato, permettendo così di ottenere i fondi necessari per la 45esima edizione di questo festival.

Questo gesto non solo dimostra attenzione e sensibilità verso le esigenze del nostro territorio, ma evidenzia anche come sia possibile lavorare al di là delle appartenenze politiche, ponendo al centro gli interessi dei cittadini e della cultura“. È quanto dichiarato dal dirigente Provinciale di Forza Italia Vincenzo Mazzaferro attraverso un comunicato stampa.

“È fondamentale – sottolinea il dirigente di Forza Italia – ricordare che il Roccella Jazz Festival non è solo un evento da preservare, ma un tesoro da valorizzare e incentivare. La musica e la cultura rappresentano un volano per il turismo e l’economia locale, contribuendo a costruire un’immagine positiva della nostra area. In questo senso, il contributo del deputato Cannizzaro va oltre il semplice sostegno economico, rappresentando un atto di amore verso un patrimonio che tutti noi abbiamo il dovere di tutelare e far crescere“.

“Non possiamo – conclude Mazzaferro – permetterci di perdere un evento di tale importanza. Collaborando, possiamo assicurare che il Roccella Jazz Festival continui a brillare come una rassegna di riferimento nel panorama musicale nazionale e internazionale. Continuiamo a lavorare insieme per il bene della nostra comunità e di tutto il territorio“.