Roccella in Comune: “paese brucia, Amministrazione incapace di affrontare emergenze”

“Il 21, 22 e 23 luglio sono stati giorni infernali per Roccella Jonica, soprattutto per il territorio montano devastato da uno spaventoso incendio che ha distrutto i beni di decine di famiglie ed ha messo a rischio la stessa incolumità fisica di molti cittadini. Gli abitanti di questi luoghi del paese sono rimasti isolati, circondati dalle fiamme, ed hanno assistito impotenti alla distruzione delle loro risorse in aiuto al sostentamento alimentare, anche perchè è ritardato l’intervento di Vigili del fuoco e idrovolanti per spegnere l’esteso incendio che si era propagato“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa da Roccella in Comune.

“La nostra amministrazione, solerte ad organizzare concerti, feste, attività ricreative, ed altrettanto pronta a realizzare progetti inutili e superflui che hanno aggravato di spese le tasche dei cittadini roccellesi, non ha SAPUTO e VOLUTO istituire un organo comunale di protezione civile, dotato anche di mezzi ed attrezzature antincendio utili ad intervenire prontamente per arginare i danni degli incendi, nonostante il continuo verificarsi di simili fatti che provocano ogni anno disastri ambientali ed economici. – aggiunge Roccella in Comune – La convenzione con “Calabria Verde” per la pulizia degli alvei dei torrenti e delle zone del paese interessate da alta vegetazione non si è mai tradotta in utili interventi sul territorio e l’ordinanza sindacale 22 di prevenzione e la lotta degli incendi boschivi si rivela ogni volta inefficace anche perché emessa tardivamente! Ciò rende evidente la indifferenza dei nostri amministratori ad affrontare i reali problemi dei cittadini e la incapacità di gestire la cosa pubblica e le emergenze. E’ davvero stupefacente, inoltre, che solo nel tardo pomeriggio del secondo giorno di allarme e pericolo – quando l’immenso rogo aveva distrutto colture, vegetazioni e beni di privati (i quali, peraltro, erano stati fatti evacuare da quei luoghi pericolosi) – il nostro Sindaco istituiva un “centro operativo” e ringraziava gli assessori che, a suo dire, avevano coordinato le attività di intervento!“.

“CHIEDIAMO CON FORZA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ATTIVI IMMEDIATAMENTE PER OTTENERE IN TEMPI BREVI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA O DI CALAMITÀ PER RICEVERE GLI STANZIAMENTI NECESSARI A INDENNIZZARE LE FAMIGLIE PER I DANNI CHE HANNO SUBÌTO“, conclude Roccella in Comune.